【外賣優惠】餐廳+生活百貨　foodpanda 8月推5項優惠

▲ foodpanda推出8月份優惠，提供五項不同類型的消費優惠。

新冠肺炎疫情社區大爆發後，限聚令收緊至外出不可多於二人，並禁止夜間堂食。外送平台foodpanda推出8月份優惠，提供五項不同類型的消費優惠，讓港人於平台消費之餘，還可享有折扣優惠。

五項優惠：

1. 外賣自取優惠

外賣自取有超過4,000間餐廳可供選擇。食客訂購指定餐廳，8月份外賣自取更有低至7折優惠，餐廳包括鼎泰豐、阿元來了、Hungry Korean等。

2. 周六消費優惠

憑Visa卡，每逢星期六消費滿300元（不連運費），輸入優惠碼 「VISA2020」，即減80元。名額有限，額滿即止。

【疫市營商】Shake Shack首推BBQ系列漢堡 可外賣自取或送貨

3. 外賣早餐優惠

由即日起至8月31日早上6時至10時，訂購滿50元，輸入優惠碼「BREKKIE」，即可減15元。

4. foodpanda mall生活百貨優惠

由即日起至8月31日，凡於foodpanda mall及pandamart下單，輸入優惠碼「BUYAUG」，購物滿100元即減20元。名額有限，額滿即止。

【外賣商機】新地9大商場外賣自取折上折 低至45折優惠

5. 新客戶即享100元折扣優惠

新客戶憑Visa卡，首次於foodpanda訂購滿150元（不連運費），並輸入優惠碼「VISANEW」，即享100元折扣優惠。名額有限，額滿即止。

【外賣優惠】麥當勞晚市麥麥送免運費 首推麥炸雞二人餐

責任編輯：馬意文