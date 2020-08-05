  • 31°C
香港時間 : 2020805日 (三) 12:47
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iMoney新股IPO

熱門關鍵字 : 美股 武漢肺炎 財政預算案 居屋 iPhone 大灣區 李嘉誠 Apple 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【疫市營商】Lyft計劃拓展美國市場　向大部分地區提供租車服務

環球政經 11:38 2020/08/05

分享：

Lyft於去年年底在洛杉磯和舊金山首次對汽車出租服務進行了測試， Lyft車隊和全球營運副總裁連克頓（Cal Lankton）表示，其將在8月服務擴展到西雅圖、拉斯維加斯和邁阿密，並在數週後擴展到美國其他30個城市。

其他文章：【疫市營商】一個小充電器點樣引發大商機? 呢間初創企業話你知

其他文章：【疫市營商】Burberry與騰訊合作　深圳開設首間社交零售店

惟在疫情影響下，美國最大的汽車出租公司之一赫茲（Hertz）於5月25日申請破產，Lyft業務亦裁員近17％。

近年，Lyft在某些地方加設了公共交通信息以及自行車和滑板車的出租服務，其最大的競爭對手Uber亦提供類似的產品。惟連克頓表示，Lyft的重點不是在價格上與其他租車公司競爭，而是通過提供便利吸引顧客。

客戶在租車時可以選擇他們想要的車輛類型，在預定租借前30分鐘，客戶可以選擇確切的品牌和型號。 Lyft表示，在客戶將租金返還後，將提供10美元的Lyft乘車券，讓他們在回程時使用。

如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請按此：https://bit.ly/2zJY7DJ

#即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription

#即Like iMoney 智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

撰文 : 梁翠麗

裁員 疫情 汽車 租車 美國 Uber

上一篇文章

內地出現新疫情 62宗新布尼亞病毒染病病例

下一篇文章

【源‧ 來自有機@iM網欄】不可忽視的真相　「天然」和「有機」原來不盡相同？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【炒家勁蝕】內地客輸到七彩　斷供走人　多個物業淪為銀主盤
【炒家勁蝕】內地客輸到七彩　斷供走人　多個物業淪為銀主盤
【新車發布】恒大健康推6款新能源車　取名「恒馳」目標全球規模最大
【新車發布】恒大健康推6款新能源車　取名「恒馳」目標全球規模最大
【樓市現象】跑馬地租客見區內「隱世豪宅」劈價百萬元即入市 呎價低見1.27萬元 低過九龍居屋
【樓市現象】跑馬地租客見區內「隱世豪宅」劈價百萬元即入市 呎價低見1.27萬元 低過九龍居屋
【網民熱話】買樓上車戶口剩20萬感不心安？　「出門前水龍頭要check幾次！」
【網民熱話】買樓上車戶口剩20萬感不心安？　「出門前水龍頭要check幾次！」
【樓市致富】三年前僅付13.9萬首期　最終疫市勁賺249萬
【樓市致富】三年前僅付13.9萬首期　最終疫市勁賺249萬
【恒大汽車】「恒馳」廣告惹熱話　一文睇清6款新車概念圖
【恒大汽車】「恒馳」廣告惹熱話　一文睇清6款新車概念圖