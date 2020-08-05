【疫市營商】Lyft計劃拓展美國市場　向大部分地區提供租車服務

Lyft於去年年底在洛杉磯和舊金山首次對汽車出租服務進行了測試， Lyft車隊和全球營運副總裁連克頓（Cal Lankton）表示，其將在8月服務擴展到西雅圖、拉斯維加斯和邁阿密，並在數週後擴展到美國其他30個城市。

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惟在疫情影響下，美國最大的汽車出租公司之一赫茲（Hertz）於5月25日申請破產，Lyft業務亦裁員近17％。

近年，Lyft在某些地方加設了公共交通信息以及自行車和滑板車的出租服務，其最大的競爭對手Uber亦提供類似的產品。惟連克頓表示，Lyft的重點不是在價格上與其他租車公司競爭，而是通過提供便利吸引顧客。

客戶在租車時可以選擇他們想要的車輛類型，在預定租借前30分鐘，客戶可以選擇確切的品牌和型號。 Lyft表示，在客戶將租金返還後，將提供10美元的Lyft乘車券，讓他們在回程時使用。

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