▲ 【美國疫情】憂校內集體感染 教師拒復課威脅罷工

新型冠狀病毒疫情肆虐美國，惟總統特朗普堅持要求學校如常在8月或9月開學，令很多教師感到十分憂慮，憂復課令疫情加速蔓延，多個教師團體發起抗議行動，要求延長學校關閉期以及加強防疫措施。

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美國多個教師團體，在網上發起抗議行動，反對倉猝復課，教師自行製作多個假的墓碑（見下圖），上面寫有「綠灣一名3年級學生在學校染上新冠肺炎」、「願安息，祖母於幫孫兒做功課時受感染」等字句，張貼在twitter上，警醒公眾疫情下上學風險。

教師們呼籲當局，除非有科學證據證明安全，否則不應恢復面授課堂，並應減少班級人數及安排病毒檢測等措施，又要求加強支援財政困難的家長

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有170萬名會員的美國第2大教師工會，早前更授權會員罷工，若所在地區復課前未有做好防疫，包括要求戴口罩、改善通風系統等，教師可拒絕上課。

應否復課是極其敏感的問題，疫情持續惡化下，讓同學回校上課，一個不好很易出現校內集體感染。惟特朗普（Donald Trump）仍認為美國疫情不嚴重，曾稱只是檢驗增多，才令確診個案增多，堅持如期在8月或9月恢復上課，這甚至成為他連任競選運動一部分。

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惟復課非全無理據，美國一眾家長需要學校繼續運作，才能安心上班，而近期遙距學習的經驗顯示，學習效果一般，部分家中電腦設備較差的學生被排除在外，變相被剝奪教育機會。

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責任編輯：文青青

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