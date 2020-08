【新冠疫苗】特朗普料或早於今年底推出 對進度感樂觀

▲ 美國總統特朗普表示,對新冠疫苗的研發進度感到樂觀,更指出疫苗有機會早於今年底推出。

美國的新冠肺炎疫情持續,增至超過471萬人確診,超過15萬人死亡。各國都爭先研發新冠肺炎疫苗,而美國總統特朗普周一(3日)表示,對新冠疫苗的研發進度感到樂觀,更指出疫苗有機會早於今年底推出,為美國公眾提供疫苗。

【新冠疫苗】6疫苗作最後測試 中美英研發進度一覽

【新冠疫苗】藥廠主要研發雙劑疫苗 專家指單劑或更好

特朗普(Donald Trump)周一表示:

我們正在平衡速度和安全性,正努力趕及於今年推出疫苗,或許會比今年底提前很多。

(We’re balancing speed and safety and we’re on pace to have a vaccine available this year, maybe far in advance of the end of the year.)

特朗普指出,目前最有潛質的新冠疫苗都會大量生產,在當局批准疫苗前會準備就緒。他又指出軍隊也已經準備好後勤工作,配合運送疫苗。

【新冠肺炎】美研究:部份人早有抗體 或因曾患感冒

【新冠疫苗】接種後恐不代表免疫 或僅減輕病徵

【新冠疫苗】俄羅斯10月可接種 美專家:應先認真測試

美國生物技術公司Moderna和美國輝瑞藥廠(Pfizer)研發的新冠疫苗,上周都分別展開後期測試。兩間公司的疫苗都採用mRNA技術,科學家希望使用mRNA分子以激發人體免疫反應,來對抗新冠病毒。

特朗普形容上述兩間公司廣為人知(well know)及備受尊重(well respected),更指他們已為數百人接種測試疫苗,進度十分良好。他強調希望一旦有可用疫苗面世,美國將能夠以極快速度結束疫情(end the pandemic very, very quickly)。

免費下載 hket App,關注「全球疫情實時動態」

【書展停 訂閱禮品送不停】hket 網上書展禮品總值高達$4,361。立即訂閱

責任編輯:何穎兒