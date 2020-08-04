  • 28°C
香港時間 : 2020804日 (二) 12:16
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【新冠疫苗】特朗普料或早於今年底推出 對進度感樂觀

環球社會熱點 11:59 2020/08/04

分享：

美國總統特朗普表示，對新冠疫苗的研發進度感到樂觀，更指出疫苗有機會早於今年底推出。

美國的新冠肺炎疫情持續，增至超過471萬人確診，超過15萬人死亡。各國都爭先研發新冠肺炎疫苗，而美國總統特朗普周一（3日）表示，對新冠疫苗的研發進度感到樂觀，更指出疫苗有機會早於今年底推出，為美國公眾提供疫苗。

【新冠疫苗】6疫苗作最後測試 中美英研發進度一覽

【新冠疫苗】藥廠主要研發雙劑疫苗 專家指單劑或更好

特朗普（Donald Trump）周一表示：

我們正在平衡速度和安全性，正努力趕及於今年推出疫苗，或許會比今年底提前很多。

（We’re balancing speed and safety and we’re on pace to have a vaccine available this year, maybe far in advance of the end of the year.）

特朗普指出，目前最有潛質的新冠疫苗都會大量生產，在當局批准疫苗前會準備就緒。他又指出軍隊也已經準備好後勤工作，配合運送疫苗。

【新冠肺炎】美研究：部份人早有抗體 或因曾患感冒

【新冠疫苗】接種後恐不代表免疫 或僅減輕病徵

【新冠疫苗】俄羅斯10月可接種 美專家：應先認真測試

美國生物技術公司Moderna和美國輝瑞藥廠（Pfizer）研發的新冠疫苗，上周都分別展開後期測試。兩間公司的疫苗都採用mRNA技術，科學家希望使用mRNA分子以激發人體免疫反應，來對抗新冠病毒。

特朗普形容上述兩間公司廣為人知（well know）及備受尊重（well respected），更指他們已為數百人接種測試疫苗，進度十分良好。他強調希望一旦有可用疫苗面世，美國將能夠以極快速度結束疫情（end the pandemic very, very quickly）。

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」

【書展停 訂閱禮品送不停】hket 網上書展禮品總值高達$4,361。立即訂閱

責任編輯：何穎兒

相關文章

【美國疫情】紓困方案無共識 領失業援助好過返工的日子不再
今日
【美國疫情】紓困方案無共識 領失業援助好過返工的日子不再
【歐洲第二波疫情】英國將推90分鐘快速檢測 迎接冬季高峰
2020/08/03
【歐洲第二波疫情】英國將推90分鐘快速檢測 迎接冬季高峰
【新冠疫苗】藥廠主要研發雙劑疫苗 專家指單劑或更好
2020/08/03
【新冠疫苗】藥廠主要研發雙劑疫苗 專家指單劑或更好
【新冠肺炎】美研究：部份人早有抗體 或因曾患感冒
2020/08/03
【新冠肺炎】美研究：部份人早有抗體 或因曾患感冒
【新冠疫苗】俄羅斯10月可接種 美專家：應先認真測試
2020/08/03
【新冠疫苗】俄羅斯10月可接種 美專家：應先認真測試
傳染病 疫情 特朗普 冠狀病毒 美國 疫苗 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

上一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（08月04日 時間12:00）

下一篇文章

【美國疫情】憂校內集體感染 教師拒復課威脅罷工
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新冠疫苗】6疫苗作最後測試 中美英研發進度一覽
【新冠疫苗】6疫苗作最後測試 中美英研發進度一覽
【德國疫情】柏林萬人大遊行 反對防疫措施
【德國疫情】柏林萬人大遊行 反對防疫措施
【歐洲第二波疫情】意大利未見反彈 抗疫有道3大原因
【歐洲第二波疫情】意大利未見反彈 抗疫有道3大原因
【英國疫情】英媒：中國進口350萬試劑全部不合格
【英國疫情】英媒：中國進口350萬試劑全部不合格
【新冠肺炎】美研究：部份人早有抗體 或因曾患感冒
【新冠肺炎】美研究：部份人早有抗體 或因曾患感冒
新型冠狀肺炎全球疫情（08月04日 時間12:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（08月04日 時間12:00）