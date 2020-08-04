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【多元種族】Snapchat黑人員工只佔公司整體4%

環球政經 11:19 2020/08/04

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隨著全國各地種族主義抗議活動的持續進行，以及各公司致力提高職員的種族多樣性，Snapchat的母公司日前公佈了關於公司員工的數據，顯示其勞動力嚴重缺乏種族多樣性。

其他文章：【種族歧視】餐廳辱罵亞裔家庭　三藩市科企CEO辭職

其他文章：【反種族歧視】微軟擬將美國管理層黑人數量翻倍

於2019年，Snapchat在美國員工，黑人員工僅佔4.1％，西班牙裔和拉丁裔則佔6.8％。另外，公司的高層主要為白人，當中高級領導層的白人員工則佔74.2％。

Facebook於2014年首次發布種族多元化數據時，其在美國的黑人員工只佔2％6年後，它仍然只有3.9％的黑人員工。同年Google在美國的黑人員工佔整體的1.9％，今年亦只有為3.7％。

對於科技公司而言，缺乏種族多樣性引起了關注，特別是Snapchat，該公司在很多情況下，其人面濾鏡系統都未能有效感應亞洲人及黑人的膚色。

Snapchat計劃至2023年，使公司的女性技術人員增加一倍，而至2025年會使人數不足的種族和少數族裔人數增加一倍。

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撰文 : 梁翠麗

種族主義 Facebook Google Snapchat

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