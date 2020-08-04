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【Google中階機】Pixel 4a最平2705元入手　5G 版秋季登場

科技 10:53 2020/08/04

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Google昨晚突襲，推出傳聞已久的中階入門手機Pixel 4a，售價僅349 美元（約2705港元）。

Google昨晚突襲，推出傳聞已久的中階入門手機Pixel 4a，售價僅349 美元（約2705港元）。Google Pixel 4a延續多項Pixel 4 相機功能，包括Live HDR+、雙重曝光控制、夜攝、天文拍攝、人像拍攝等。Google還指出，今年秋季將推出支援 5G 的 Pixel 系列手機：Pixel 4a（5G）及（Pixel 5）。

雖然Google Pixel 4a將不會於本港市場開賣，不過目前已在美國開放預購， 包括Amazon US網站亦有已開放預購，並在本月20 日正式發售，網站更顯示可免運費送到香港！即是本港用戶可以約2705港元入手，與美國市場用戶同價。

另須要注意的是，雖然該Google Pixel 4系列為無網絡鎖版本，但是經Amazon US購買的Google Pixel 4系列只可於美國當地享有保養服務！而出貨日期則要視乎該網通知及更新。

Amazon網站亦有已開放預購，並在本月20 日正式發售，網站更顯示可免運費送到香港！（Amazon網站截圖）

而其他Google Pixel 4a的首發地區就包括英國、愛爾蘭、法國、德國、日本、台灣及澳洲。

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Pixel 4a相較Pixel 4而言，屏幕更大但機身就較小，配備5.81 吋 OLED 屏幕、挖孔式前置單鏡頭。前置鏡頭為800 萬像素，後置單鏡頭則有 1,220 萬像素。

Pixel 4a 搭載高通（Qualcomm）Snapdragon 730 處理器、6GB LPDDR4x 記憶體、128GB 儲存容量。電池容量則為 3140 mAh ，未支援無線充電。另採用3.5mm 耳機插孔及USB Type-C 3.1 Gen 1接口。

【華為動向】華為9月辦線下開發者大會　鴻蒙2.0或將面世

責任編輯：張寶燕

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