【ATMX】美團阿里支付角力毋礙大升　美團點評升7%創新高、阿里巴巴升3%

▲ 恒生科技指數再創新高。

科技股本周再發力，恒生科技指數今早再創新高，一度升穿7400點。美團點評 （03690） 、阿里巴巴 （09988） 引領升幅，美團點評繼周一升逾4%，今日愈升愈有，午後升7.5%，新報215.8元，成交近50億元，超越此前213.4元的歷史高位。

美團點評早前暫停App內「支付寶」付款選項，雖有報道指，用戶可要求開通，但反映雙方在本地生活業務競爭加劇。最新有內地傳媒指，8月以來App Store美食佳飲排行榜，阿里巴巴旗下「餓了麼」反超美團外賣，成為排名第一的下載應用程式，並指餓了麼排名於美團7月29日限制支付寶後，一直維持第一位。

阿里巴巴旗下螞蟻集團最新傳出料籌集合共300億美元（折合約2325億港元），有望超越沙特阿美，成為歷來最大IPO。阿里巴巴最新升3.3%，報253.8元，成交32億元。

ATMX中，騰訊 （00700） 升1.1%，小米 （01810） 也升1%。

其他恒生科技指數成份股，恆騰網絡 （00136） 炒升16%，ASM太平洋 （00522） 也升約4%。中芯國際 （00981） 、華虹半導體 （01347） 兩大晶片股分別跌3.5%、2.8%。

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