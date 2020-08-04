  • 29°C
香港時間 : 2020804日 (二) 17:08
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【ATMX】美團阿里支付角力毋礙大升　恒生科技指數創新高

即市財經 16:49 2020/08/04

分享：

恒生科技指數再創新高。

科技股本周再發力，恒生科技指數再創新高，升穿7400點，全日升144點或1.98%，報7436點。美團點評 （03690） 、阿里巴巴 （09988） 引領升幅，美團點評繼周一升逾4%，今日愈升愈有，午後曾升1成，高見221.6元，全日升8.7%，收報218元，成交95億元，超越此前213.4元的歷史高位。

美團點評早前暫停App內「支付寶」付款選項，雖有報道指，用戶可要求開通，但反映雙方在本地生活業務競爭加劇。最新有內地傳媒指，8月以來App Store美食佳飲排行榜，阿里巴巴旗下「餓了麼」反超美團外賣，成為排名第一的下載應用程式，並指餓了麼排名於美團7月29日限制支付寶後，一直維持第一位。

阿里巴巴旗下螞蟻集團最新傳出料籌集合共300億美元（折合約2325億港元），有望超越沙特阿美，成為歷來最大IPO。阿里巴巴升3.3%，報253.8元，成交63億元。

ATMX中，騰訊 （00700） 升2%，小米 （01810） 升3.2%。

其他恒生科技指數成份股，恆騰網絡 （00136） 炒升16%，眾安在綫 （06060） 升7%，ASM太平洋 （00522） 升5%。

中芯國際 （00981） 、華虹半導體 （01347） 兩大晶片股分別跌2.6%、0.7%。

相關文章：

【美團股價】美團午後升近1成破頂　王興發言：「美團不是為股價存在」

【美團股價】美團點評破頂　距最牛目標價差多遠？

【港股市況】滙豐續跌逾3%再破底　拖累恒指升幅收窄至約100點　（不斷更新）

【滙豐業績】滙豐再穿海嘯價低見32.65　大摩稱季績實際勝預期、高盛續籲買（第二版）

【恒生科指】滙豐拖跌恒指、恒生科指創新高　美團點評逆市升逾4%

香港股票 騰訊控股（00700） 中芯國際（00981） 美團點評－W（03690） 華虹半導體（01347） ASM太平洋（00522） 阿里巴巴－SW（09988） 恒生科技指數

上一篇文章

【內房數據】合景泰富上月合約銷售按年增逾37% 一文看清內房7月銷售數據（不斷更新）

下一篇文章

【美股期貨】美股期貨向下　道指期貨轉跌約40點（不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【限聚令延長】晚市禁堂食延長一周至8月11日　本港新增80宗確診、721後首次不破百
【限聚令延長】晚市禁堂食延長一周至8月11日　本港新增80宗確診、721後首次不破百
【口罩供應】口罩哪裡買　一文看清最新口罩返貨消息（不斷更新）
【口罩供應】口罩哪裡買　一文看清最新口罩返貨消息（不斷更新）
【TikTok拆骨】微軟：洽購TikTok美國加拿大澳紐業務　微軟早市升逾4%、 爭9月中完成談判（第六版）
【TikTok拆骨】微軟：洽購TikTok美國加拿大澳紐業務　微軟早市升逾4%、 爭9月中完成談判（第六版）
【恒指夜期】道指升逾200點　夜期收市升159點（不斷更新）
【恒指夜期】道指升逾200點　夜期收市升159點（不斷更新）
【恒大汽車】恒大健康發布「恒馳」6款新能源車型　市值已超恒大、爭3至5年世界最大（多圖）
【恒大汽車】恒大健康發布「恒馳」6款新能源車型　市值已超恒大、爭3至5年世界最大（多圖）
【滙豐業績】滙豐次季列帳稅前溢利插8成遠遜預期　撥備或逾1000億港元、英股再穿33元海嘯價
【滙豐業績】滙豐次季列帳稅前溢利插8成遠遜預期　撥備或逾1000億港元、英股再穿33元海嘯價