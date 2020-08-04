【新冠肺炎】理大及澳門科大研發疫苗　將進行人體臨床測試

新冠肺炎繼續肆虐全球，多國積極研發疫苗。香港理工大學與澳門科技大學合作研發的新冠病毒疫苗取得進展，疫苗注射在動物身上均成功產生有效抗體，可阻斷病毒感染，及提供免疫力保護，而且沒有太大副作用。

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在未來數月內，疫苗將進入人體臨床測試階段，以了解在人體內是否產生同樣效果，以及其功效可以持續多久。理大應用生物及化學科技學系客座教授劉耀南表示，一旦成功研發疫苗，會要求優先預留800萬劑供港澳市民使用。

研究團隊將疫苗分別接種在兔、老鼠及獼猴身上，發現只需要注射一針，這三類動物體內均成功產生抗體。劉耀南解釋，疫苗原理好像病毒要有鎖匙才能進入細胞進行破壞，疫苗所產生的抗體就將細胞的門上鎖，令病毒無法繁殖。

劉耀南又指，是次用於製造相關疫苗的技術已相當成熟，如疫苗研發成功，便可作大規模生產，而且價格相宜。相關研究近日已於國際著名學術期刊《自然》上發表，他表示，已有來自台灣、美國，以至北美的藥廠或國家中心接洽，表示有意合作，他會列明條款一旦疫苗研發成功，會優先預留800萬劑供港澳市民使用。他說已將研究成果通知創新及科技局局長薛永恒，認為對方態度積極。

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