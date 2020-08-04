【新股IPO】螞蟻集團傳最快9月招股　A＋H擬集資300億美元或史上NO1

阿里巴巴（09988）旗下螞蟻集團上市有新消息，據內地《財新》引述消息人士指，螞蟻集團A+H股集資額將高達300億美元（約2,330億港元），上市工作將會快速進行，料9月至10月份將會展開招股工作。

報道指出，若螞蟻集團最終集資額敲定在300億美元，將會超越石油股沙持阿美（Saudi Aramco）的294億美元，成為史上最大型的IPO。螞蟻集團計劃於A+H股市場分別出售10%及5%持股，市值將會高達2,000億美元（約15,500億港元）。

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近日《彭博》報道指出，高盛、美銀因過往曾參與阿里巴巴競爭對手包揢拼多多、京東（09618）的股票發行，最少獲利7,000萬美元，將無緣螞蟻集團的香港新股發行。報道指，阿里巴巴曾向兩間銀行表示，如果要與集團合作，應避免做競爭對手的生意。

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螞蟻集團是中國最大的移動支付平台支付寶的母公司，也是全球領先的金融科技開放平台，致力於以科技推動包括金融服務業在內的全球現代服務業的數碼化升級，攜手合作夥伴為消費者和小微企業提供普惠、綠色、可持續的服務，為世界帶來微小而美好的改變。

券商大和早前報告指，螞蟻集團核心三大業務分別是移動支付、數字金融服務和科技服務，而主要收入來自支付業務，但隨著數字金融和創新科技增長迅速，料支付業務收入佔比呈下降趨勢，收入佔比將降至5成以下。

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該行預計，2019年移動支付業務仍是螞蟻集團主要收入來源，收入佔比為44%，而2016年的收入佔比則超過6成。其次，數字金融服服務（FI to C）和數字金融服務（to C）收入佔比分別為42%和9%。螞蟻集團目標是2021年約65%的收入由數字金融服務和創新技術貢獻。