【異動股】滙賢產業信託可分派收入大減8成　股價曾跌倒17%　

▲ 賢產業信託（87001）上半年受累新冠肺炎疫情，可供分派金額大減8成。

長實 （01113） 、董建華家族掌舵時期的東方海外 （00316） 合作投資的滙賢產業信託 （87001） 上半年受累新冠肺炎疫情，可供分派金額大減8成，該股股價今早下挫。截至早上10時10分，滙賢產業跌11%，報1.76元（人民幣，下同），盤中低見1.65元，跌17%。

滙賢產業信託指出，新冠肺炎疫情對業務構成嚴重影響，物業收入淨額為7.5億元，按年下跌27.9%，而可供分派金額為1.4億元，較去年同期減少 80.7%；每基金單位分派為 0.0212 元，較去年同期跌82%。

滙賢產業指出，旅遊限制嚴重打擊酒店業，酒店物業組合因而受到最大影響，4家酒店全部錄得經營虧損。另外，由於在封鎖期間不可離家外出及光顧商店，旗下購物中心的人流及營業額跌至前所未有的水平。

寫字樓租賃同樣受到負面影響，企業紛紛迴避簽訂新租約，寫字樓租賃需求疲弱，租金亦大幅受壓。服務式公寓租賃業務亦受疫情打擊，惟受影響程度較其他業務輕微。在旅遊限制及封鎖措施影響下，外籍人士未能前往中國內地，吸納新租戶更形困難。

相關文章：【進軍歐洲】領展收購倫敦商廈 券商：項目小難大幅增加派息