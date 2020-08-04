【螞蟻IPO】螞蟻集團蟬聯全球最大獨角獸 估值達1萬億人幣

▲ 據《2020胡潤全球獨角獸榜》顯示，螞蟻集團以1萬億元人民幣，蟬聯全球估值最高的獨角獸。

阿里巴巴 （09988） 旗下螞蟻集團（前稱螞蟻金服）不單有望成為史上集資規模最大的新股，亦是全球最大的獨角獸。據胡潤研究院發布的《2020胡潤全球獨角獸榜》顯示，螞蟻集團以1萬億元（人民幣，下同）估值，蟬聯全球估值最高的獨角獸。其次則為字節跳動及滴滴出行。

抖音海外版TikTok成為中美角力新戰場，但其母公司字節跳動仍以估值5600億元，位列排行榜的第二位。有傳將啟動香港IPO的滴滴出行則以估值3700億元排行第三。陸金所、短視頻App快手及物流公司菜鳥網絡亦打推前十名。

不過，陷入財困的WeWork估值大跌逾1900億元至200億元，跌出前十名。神州優車估值亦跌約200億元至200億元。

根據《2020胡潤全球獨角獸榜》，前10名佔全球獨角獸企業總價值28%，且全部均來自美國及中國。80%的上榜獨角獸公司提供軟件及服務，以電子商務為主，其次是金融科技、人工智能和SaaS，而上榜獨角獸的平均年齡為9歲。 33家成立不到3年，其中一半以上來自中國。

騰訊、阿里均進獨角獸投資機構前十

至於《胡潤全球獨角獸活躍投資機構百強榜》，紅杉資本是全球最成功的獨角獸投資機構，全球五分之一的獨角獸都擁有紅杉資本的投資，上榜的獨角獸數量按年增17家至109家。其次是騰訊 （00700） 、軟銀和IDG。高瓴資本和Accel新進入前十。

胡潤表示，最意外的是，在全球獨角獸投資機構中，騰訊、阿里均在前十，而谷歌、微軟、蘋果和Facebook都排不到前面。

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