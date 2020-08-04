  • 29°C
香港時間 : 2020804日 (二) 13:46
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【華為風暴】華為傳訂台商聯發科1.2億顆晶片　成明年5G晶片主力

即市財經 12:44 2020/08/04

分享：

華為據報向台灣廠商聯發科訂購1.2億顆晶片。

華為近期在晶片部署連環大動作，華為與高通（Qualcomm，美：QCOM）達成長期的專利協議。內地傳媒引述消息指，華為近期也和台灣IC（積體電路）設計商聯發科（MediaTek﹐台：2454）達成採購大單。報道指，華為將向聯發科訂購1.2億顆晶片，並以聯發科晶片為5G手機主力。

報道又指，以華為預估單年出貨量約1.8億台智能手機，聯發科晶片供應量可達3分之2。聯發科目前主要向華為供應4G晶片，供貨比率約15%，料今年底增至3成。

5G晶片方面，華為將會以聯發科為供應主力，今年起供貨，聯發科佔比料增至25%，明年才升到逾65%。

聯發科主力提供中階智能手機處理器，除華為以外，另一內地手機廠小米在高階機主要使用高通處理器，旗下紅米不少手機都使用聯發科產品。

聯發科在台灣股市升約5%，最新報730新台幣，公司市值達1.16萬億新台幣（約3056億港元）。

聯發科預計，今年第三季度，營收將達到825億至879億新台幣（約217億至232億港元），按季大增22%至30%，遠遠超出市場預期，預計所有產品線的出貨量都大幅增長。聯發科又預期，第三季度的毛利率將在41.5%至44.5%，與第二季度大致持平。

相關文章：

【華為風暴】高通華為達長期專利協議　高通逆市漲12%創新高（第二版）

【晶片股】AMD傳加碼台積電訂單 明年或超蘋果成TSMC最大客戶

【晶片王國】中芯國際年內爆升2.5倍 一文看清全球晶片產業鏈

 

【hket 網上書展重量級禮品突襲】禮品總值高達$5,227！立即訂閱

8月4日起一連8個星期二晚上7：30， 八大財金名家包括：陶冬、陳坤耀、胡孟青、施永青、曾淵滄、林少陽、陸東、巴曙松，會於《香港經濟日報》坐陣！立即免費下載

股票 高通（Qualcomm，美：QCOM） Qualcomm 華為 智能手機 晶片 處理器
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【TikTok拆骨】微軟：洽購TikTok美國加拿大澳紐業務　微軟早市升逾4%、 爭9月中完成談判（第六版）
【TikTok拆骨】微軟：洽購TikTok美國加拿大澳紐業務　微軟早市升逾4%、 爭9月中完成談判（第六版）
【口罩供應】口罩哪裡買　一文看清最新口罩返貨消息（不斷更新）
【口罩供應】口罩哪裡買　一文看清最新口罩返貨消息（不斷更新）
【限聚令延長】晚市禁堂食延長一周至8月11日　本港新增80宗確診、721後首次不破百
【限聚令延長】晚市禁堂食延長一周至8月11日　本港新增80宗確診、721後首次不破百
【恒指夜期】道指升逾200點　夜期收市升159點（不斷更新）
【恒指夜期】道指升逾200點　夜期收市升159點（不斷更新）
【滙豐業績】滙豐次季列帳稅前溢利插8成遠遜預期　撥備或逾1000億港元、英股再穿33元海嘯價
【滙豐業績】滙豐次季列帳稅前溢利插8成遠遜預期　撥備或逾1000億港元、英股再穿33元海嘯價
【恒大汽車】恒大健康發布「恒馳」6款新能源車型　市值已超恒大、爭3至5年世界最大（多圖）
【恒大汽車】恒大健康發布「恒馳」6款新能源車型　市值已超恒大、爭3至5年世界最大（多圖）