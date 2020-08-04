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特朗普：同意微軟收購TikTok　美政府應分一杯羹

環球政經 09:24 2020/08/04

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美國國會上周堅決要求禁用中國短視頻軟件抖音海外版TikTok，本周一（3日）特朗普改口風，稱同意微軟收購TikTok，9月15日為交易死綫。他還表示，若交易順利，微軟應當支付部分資金給美國財政部。

特朗普表示，基於安全考量，TikTok不能由中國控制，不介意是由微軟（美： MSFT）或其他美國公司收購TikTok。他稱周末與微軟行政總裁納德拉（Satya Nadella）進行了對話，建議微軟收購TikTok全部業務，可能比收購三成更簡單些。

他還透露，如果達成交易，大部分金額應撥入美國財政部，因為政府促使這筆交易成為可能，「二者之間的關係就像業主和租客，若沒有租約，租客一無所有，因此租客（指微軟）要支付按金（key money）」。

相關文章：【美股分析】微軟傳買TikTok　應否入市追微軟？

微軟表示希望在9月15日前完成與字節跳動的談判，該公司同時正考慮收購TikTok在美加紐澳的業務。據報TikTok目前在全球擁有約5億活躍用戶，其中美國約8000萬，美國業務的估值大約在150億至300億美元之間。

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撰文 : 國際組

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