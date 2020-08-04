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【螞蟻IPO】螞蟻集團A＋H上市傳籌逾2300億元　或超越沙特阿美成史上最大IPO

即市財經 08:56 2020/08/04

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阿里巴巴（09988）旗下螞蟻集團上月宣佈啟動A+H上市計劃，將在香港及上海科創板同步上市。

阿里巴巴 （09988） 旗下螞蟻集團（前稱螞蟻金服）上月宣佈啟動A+H上市計劃，將在香港及上海科創板同步上市，但螞蟻集團未透露時間表和預計集資規模。內地媒體引述知情人士指，螞蟻集團料籌集合共300億美元（折合約2325億港元），有望超越沙特亞美（Saudi Aramco），成為史上集資規模最大的新股。

去年上市的沙特阿拉伯國營石油公司沙特阿美，以招股價上限定價，集資額高達256億美元，超越阿里巴巴美股上市時集資250億美元的記錄，而沙特阿美完全行使超額配售權後，集資規模已升至294億美元。若螞蟻集團最終計畫集資300億美元，則會超越該記錄，成為新一任「全球集資王」。

財新報道指，若按照公司早前融資的2000億美元估值計算，螞蟻預計將會發行15%的股份，當中10%將於上海科創板發行，其餘5%將在香港進行全球發售。有接近承銷商的消息人士又透露，公開發售有機會在今年9月或10月進行，但計畫並未最終確定。

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