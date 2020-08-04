  • 28°C
香港時間 : 2020804日 (二) 09:13
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iMoney新股IPO

熱門關鍵字 : 美股 武漢肺炎 財政預算案 居屋 iPhone 大灣區 李嘉誠 Apple 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

美國企業破產潮　零售業破產數量十年來最多

環球政經 08:52 2020/08/04

分享：

新冠疫情下居民減少消費，根據標準普爾全球市場情報公司（S＆P Global Market Intelligence）的數據，今年將是十年來零售業破產公司數量最多的一年，今年以來已有43家零售商申請破產（見下圖），最新一例是美國知名百貨公司Lord & Taylor申請破產保護。

圖：零售業歷年來破產公司數量 圖片來源：CNBC

新冠疫情加劇了傳統零售商破產速度，居家隔離令美國人的消費習慣發生變化，綫上購物因而受惠；再加上數千萬民眾面臨減薪和失業的風險，對新衫等非必須消費品的需求減少，例如Lord＆Taylor和JC Penney之類的傳統百貨公司難以生存。

除了零售業外，包括餐飲業、旅遊業在內的其他行業亦經歷寒冬，數據顯示，7月份共有32家美國企業申請破產，年內總數達到160家，為金融危機以來前七個月總數的最高紀錄。

相關文章：新紓困法案未達成共識　末日博士：美國國會在「玩火」

iMoney全新網上專欄的內容請按此

即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com
#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription
#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

撰文 : 國際組

相關文章

【電動車熱潮】阿里巴巴參與　小鵬汽車上市前融資
2020/08/03
【電動車熱潮】阿里巴巴參與　小鵬汽車上市前融資
【美股分析】微軟傳買TikTok　應否入市追微軟？
2020/08/03
【美股分析】微軟傳買TikTok　應否入市追微軟？
新紓困法案未達成共識　末日博士：美國國會在「玩火」
今日
新紓困法案未達成共識　末日博士：美國國會在「玩火」
【財務自由】4本經典財經巨著　助你提升投資功力
今日
【財務自由】4本經典財經巨著　助你提升投資功力
失業 疫情 美國 零售 餐飲 金融

下一篇文章

新紓困法案未達成共識　末日博士：美國國會在「玩火」
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

九十後「散工王」被搶160萬名表 僅數月前購買
九十後「散工王」被搶160萬名表 僅數月前購買
【新車發布】恒大健康推6款新能源車　取名「恒馳」目標全球規模最大
【新車發布】恒大健康推6款新能源車　取名「恒馳」目標全球規模最大
【遠走他鄉】英國打工好容易？ 居英港人：有朋友8個月搵唔到工！
【遠走他鄉】英國打工好容易？ 居英港人：有朋友8個月搵唔到工！
【投資海外】英國樓勿亂買　否則按揭凍過水
【投資海外】英國樓勿亂買　否則按揭凍過水
【樓市現象】跑馬地租客見區內「隱世豪宅」劈價百萬元即入市 呎價低見1.27萬元 低過九龍居屋
【樓市現象】跑馬地租客見區內「隱世豪宅」劈價百萬元即入市 呎價低見1.27萬元 低過九龍居屋
【移民加拿大】冷門王子島創業 70後成功移民
【移民加拿大】冷門王子島創業 70後成功移民