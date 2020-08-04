美國企業破產潮　零售業破產數量十年來最多

新冠疫情下居民減少消費，根據標準普爾全球市場情報公司（S＆P Global Market Intelligence）的數據，今年將是十年來零售業破產公司數量最多的一年，今年以來已有43家零售商申請破產（見下圖），最新一例是美國知名百貨公司Lord & Taylor申請破產保護。

圖：零售業歷年來破產公司數量 圖片來源：CNBC

新冠疫情加劇了傳統零售商破產速度，居家隔離令美國人的消費習慣發生變化，綫上購物因而受惠；再加上數千萬民眾面臨減薪和失業的風險，對新衫等非必須消費品的需求減少，例如 Lord＆Taylor和JC Penney之類的傳統百貨公司難以生存。

除了零售業外，包括餐飲業、旅遊業在內的其他行業亦經歷寒冬， 數據顯示，7月份共有32家美國企業申請破產，年內總數達到160家，為金融危機以來前七個月總數的最高紀錄。

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