【港股市況】恒指黑期升約77點　道指期貨跌9點（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

美股上升，歐美經濟數據勝預期，加美國大型科技股強勢，道指升236點，納指創新高。港股若跟足ADR走勢，恒生指數今早料高開約15點，恒指料開報24474點。

焦點新聞：

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即市走勢：

【08：32】亞股早段向上，日經225指數升近1.5%；南韓KOSPI指數升1.2%。

【08：29】滙豐 （00005） ADR折合報33.45元，升近0.2%；騰訊 （00700） ADR折合報539.43元，升近0.1%。

【08：21】恒指黑期升約77點，報24521點；道指期貨跌9點，報26549點。

【07：50】美國總統特朗普正式將9月15日，作為美企收購字節跳動（ByteDance）旗下抖音海外板TikTok的死綫，一旦過了期限將會全面封殺TikTok。特朗普表示，不介意如果微軟（美： MSFT）或一間「非常美國」的公司收購TikTok。

【TikTok拆骨】特朗普正式將9月15日為收購TikTok死綫 稱交易大部分金額應撥入庫房

【07：30】道指收報26664點，升236點或0.9%；標指收報3294點，升23點或0.7%；納指收報10902點，升157點或1.5%。

港股ADR收報24474點，升15點或近0.1%；恒指夜期收報24546點，升159點。

道指升236點港股ADR升15點 原油價格升逾1%

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責任編輯：梁浩碩