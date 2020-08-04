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【港股市況】恒指升近600點重上25000　滙豐破底後下午倒升逾1%（不斷更新）

即市財經 15:12 2020/08/04

分享：

港股市況不斷更新

美股上升，歐美經濟數據勝預期，加美國大型科技股強勢，道指升236點，納指創新高。恒指開報24664點，升206點，早段在滙豐 （00005） 繼續尋底下，大市升幅一度收窄。恒指半日升201點。

焦點新聞：

【螞蟻IPO】螞蟻集團A＋H上市傳籌逾2300億元　或超越沙特阿美成史上最大IPO

【螞蟻IPO】螞蟻集團蟬聯全球最大獨角獸 估值達1萬億人幣

【滙豐股價】滙豐曾穿海嘯價　散戶點做好？（訂戶專享）

即市走勢：

【15：11】恒指下午3時後升幅進一步擴大，恒指升近600點，報25056點。

【15：09】滙豐 （00005） 午後倒升，升幅擴大至1.3%，高見33.85元，惟幅度仍跑輸大市，恒指升約2.3%。

【15：00】內地股市個別發展，上證全日升0.1%；深證跌近0.8%；創業板指跌近1.3%。

【14：40】恒指重上25000點水平，恒指最新升565點，報25023點。滙豐 （00005） 倒升0.7%，高見33.7元。

【14：33】恒指現維持升近500點，最新報24935點，升477點，升穿50天綫（24722點），午後曾升最多543點，高見25002點。

【14：18】恒生科技指數成分股中，除美團點評 （03690） 升近一成，恒騰 （00136） 升13%；眾安在綫 （06060） 升逾6%；ASM太平洋 （00522） 亦升半成。

【14：06】恒生科技指數午後高見7448點再創推出新高，最新報7419點，升126點或1.7%。

【13：55】本港地產股造好，恒地 （00012） 、新地 （00016） 、長實 （01113） 升逾2%；新世界 （00017） 升逾4%；信置 （00083） 升逾1%。

【13：50】恒指升幅擴大至逾480點，報24939點。重磅藍籌拉升，騰訊升3%；友邦升近4%；港交所升1.8%。

【13：48】大市突升幅擴大至約300點，報24760點。騰訊 （00700） 升2%，友邦 （01299） 升2.8%。

【13：47】恒指升226點，報24684點。

【13：45】美團點評 （03690） 午後愈升愈有，升幅曾擴大至一成，破頂高見221.2元新高，最新升9.6%，報219.8元。

【13：31】地產股上揚，其中九倉置業 （01997） 升半成，高見29.15元。

【13：25】中芯國際 （00981） 跌逾4%，低見29.85元。

【13：04】美團點評 （03690） 午後升幅擴大至逾7%，破頂高見216.2元。

【13：00】恒指午後初段升近200點。恒指升192點，報24650點。

【12：57】MSCI將於8月12日宣布8月季度指數評審結果，結果將於8月31日收盤或者9月1日開盤生效。

據MSCI此前的公告，此次季度評審不涉及A股納入因子變化。不過，MSCI可能會根據滬股通和深股通調整調進或者調出部分A股股票。

【12：50】澳洲聯儲將基準利率維持在0.25%不變。

【12：39】恒指黑期於港股中午休市時段升257點，報24701點。道指期貨升3點，報26561點。

【12：37】經營SOGO崇光百貨的利福國際   （01212）  上半年盈轉虧，蝕2.27億元，去年同期則賺到12.86億元，不派息。

【零售寒冬】SOGO崇光母企半年蝕逾2億元不派息　銅鑼灣崇光收入挫49%

【12：35】港燈  （02638）  上半年投資未計利息、稅項、折舊及攤銷前溢利為32.04億元，按年跌3%，而港燈股份合訂單位持有人應佔的未經審核溢利8.11億元，升14%。期內，港燈可供分派收入為 14.08億元，每單位中期分派為0.1594元。

【收息股】港燈半年純利增14%　分派不變現價股息率4厘

【12：00】恒指半日升201點，中午收報24659點。滙豐 （00005） 續跌逾2%破底低見32.1元。新經濟股造好，美團點評 （03690） 升逾6%，高見214.6元創上市新高。

【11：48】恒指中午收市前升約215點，報24674點。

【11：43】美團點評 （03690） 升逾6%，高見214.2元創上市新高。

【11：34】中資金融股升幅擴大，國壽 （02628） 升近2.5%；平保 （02318） 升近2%。

【11：32】內地股市半日個別發展，上證升近0.1%；深證跌近0.6%；創業板指跌近0.8%。

【11：24】恒生科技指數股份恒騰 （00136） 抽升近2成，高見0.3元，成交2.6億元，一度觸發市場調節機制。

【11：17】中資金融股造好，國壽 （02628） 升1.9%；平保 （02318） 升1.5%。內銀股建行 （00939） 升2.1%；工行 （01398） 升1.5%；中行 （03988） 升1.6%；農行 （01288） 升1.5%。

【11：04】ATMX 4股齊造好，阿里巴巴 （09988） 升3.2%，高見253.8元；騰訊 （00700） 升0.8%，高見548元；美團點評 （03690） 升5.3%，高見212.6元上試挑戰213.4元新高；小米 （01997） 升2%，高見15.36元。

恒生科技指數升1.3%，報7389點。

【11：01】大市升幅再擴大至逾200點。恒指升227點，報24685點。

【10：52】康希諾生物 （06185） 升逾1%，康希諾生物A股網上發行最終中簽率為0.03356555%。

【10：41】滙豐 （00005） 、恒生 （00011） 分別跌逾3%，滙豐破底低見32.25元，恒生破底低見114元。

另一方面，渣打 （02888） 反彈3%。

【10：36】大市升幅收窄至約100點。恒指升114點，報24572點。滙豐 （00005） 跌近3%，破底低見32.4元。

【10：29】赤子城 （09911） 發盈警，股價跌半成。截至今年6月30日止6個月，赤子城將錄得不超過300萬元淨虧損人民幣，而2019年同期則錄得淨利潤。若按照經調整利潤計算，赤子城上半年盈利仍錄得逾50%的按年跌幅。

【10：27】國美零售 （00493） 升逾8%，高見1.3元。

【10：23】滙豐 （00005） 跌逾2%，低見32.65元。

【10：18】美團點評 （03690） 升幅擴至半成，高見212.6元。

【10：15】友邦 （02399） 、騰訊 （00700） 帶動下，恒指升逾200點。恒指升214點，報24672點。

友邦升2.3%，高見71.3元；騰訊升1.1%，高見548元。

【10：11】滙豐 （00005） 尋底低見32.8元，個股拖累大市34點。

【09：58】中國聖牧 （01432） 飈3成，破頂高見0.92元。

中國聖牧上周公布，蒙牛乳業  （02319）  行使認股權證，以每股0.33元認購其約11.97億股新股，涉約3.95億元，令所持股權由3.83%增至擴大後股本約17.8%，超越主席邵根夥所持攤薄後約15.8%股權，成為單一最大股東。

【09：52】滙豐 （00005） 續尋底，股價今早跌逾1%，破底低見32.9元，再次跌穿海嘯價33元。

【09：49】信義光能 （00968） 升幅擴至一成，破頂高見9.42元。

【09：47】恒大健康 （00708） 跌幅擴大至逾7%，低見34元。

【09：46】中船防務 （00317） 跌半成。中船防務昨收市後公告，公司控股股東「中船集團」將減持中船防務A股，比例不超過公司目前總股本6%，涉及最多8481萬股A股。

【軍工股】中船防務大股東減持A股　H股周一大升後今跌4%（第二版）

【09：43】港股早段升幅略為收窄，恒指最新報24592點，升134點。滙豐 （00005） 跌幅擴大至1.2%，再下試33元關口。

【09：42】美團點評 （03690） 升幅擴大至近4%，高見208.6元。

【09：38】恒大健康 （00708） 回吐逾3%。即將改名為恒大汽車的恒大健康昨發布「恒馳」首期6款新能源車車型，刺激股價午後倒升逾3%。

【恒大汽車】恒大健康發布「恒馳」6款新能源車型　市值已超恒大、爭3至5年世界最大（多圖）

【09：37】滙豐 （00005） 股價未止跌，滙豐逆市跌逾0.7%，低見33.1元。

【09：34】恒生科技指數高見7403點再創推出後新高，最新報7364點，升71點或近1%。

【09：31】晚市禁堂食延長一周至8月11日，大家樂 （00341） 隨市升0.4%；大快活 （00052） 、太興 （06811） 、翠華 （01314） 暫無升跌。

【09：29】九倉  （00004） 績後低開0.6%，開報12.92元。九倉上半年盈轉虧，蝕17.41億元，上年同期賺24.5億元；每股虧損0.57元。期內基礎淨虧損11.32億元，去年同期盈利則為22.36億元，派中期息 0.2元，較去年同期減少20%。

九倉上半年盈轉虧基礎淨虧損逾11億元 中期息減兩成至0.2元

【09：26】滙豐 （00005） 昨績後急挫，股價今早未能隨市高開，開報33.4元無升跌。

【09：26】信義光能  （00968） 績後高開4.1%，開報8.71元。信義光能上半年純利按年升47.6%至14億元，派中期息每股8.5仙，按年升54.5%。信義光能表示，透過採取靈活的業務策略，加強成本控制等措施，使集團在新冠肺炎疫情期間保持業務增長。

信義光能績後高開4%　上半年多賺近5成派中期息8.5厘

【09：20】恒指開報24664點，升206點。新經濟股向上，阿里巴巴 （09988） 、美團點評 （03690） 分別升逾2%；騰訊 （00700） 升1.3%。

【09：16】人民幣中間價報6.9803，上調177點子。

【09：14】即月期指開報24618點，升231點或1%。

【09：00】人行今日未開展逆回購操作，當日實現淨回籠800億元人民幣。

【09：00】內地媒體引述知情人士指，阿里巴巴  （09988）  旗下螞蟻集團（前稱螞蟻金服）料籌集合共300億美元（折合約2325億港元），有望超越沙特亞美（Saudi Aramco），成為史上集資規模最大的新股。

【08：32】亞股早段向上，日經225指數升近1.5%；南韓KOSPI指數升1.2%。

【08：29】滙豐 （00005） ADR折合報33.45元，升近0.2%；騰訊 （00700） ADR折合報539.43元，升近0.1%。

【08：21】恒指黑期升約77點，報24521點；道指期貨跌9點，報26549點。

【07：50】美國總統特朗普正式將9月15日，作為美企收購字節跳動（ByteDance）旗下抖音海外板TikTok的死綫，一旦過了期限將會全面封殺TikTok。特朗普表示，不介意如果微軟（美： MSFT）或一間「非常美國」的公司收購TikTok。

【TikTok拆骨】特朗普正式將9月15日為收購TikTok死綫　稱交易大部分金額應撥入庫房

【07：30】道指收報26664點，升236點或0.9%；標指收報3294點，升23點或0.7%；納指收報10902點，升157點或1.5%。

港股ADR收報24474點，升15點或近0.1%；恒指夜期收報24546點，升159點。

道指升236點港股ADR升15點　原油價格升逾1%

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責任編輯：梁浩碩

香港股票 赤子城科技（09911） 國美零售（00493） 中船防務（00317） 恒大健康（00708） 翠華控股（01314） 太興置業（00277） FAIRWOOD HOLD（00052） 大家樂（00341） 九龍倉集團（00004）

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