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新紓困法案未達成共識　末日博士：美國國會在「玩火」

環球政經 08:22 2020/08/04

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美國民主黨眾議院領袖與白宮議員周一（3日）就新一輪財政刺激方案展開談判，會談結束後雙方仍有較多分歧。民主黨籍眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）表示，周二將繼續與財長努欽（Steven Mnuchin）及白宮幕僚長梅多斯（Mark Meadows）繼續討論相關內容。

但美國政府提供給失業民眾的每周600美元額外失業津貼，已於上周五（7月31日）屆滿，這或將令約3,000萬失業人士陷入財務危機。

相關文章：【大家的經濟學】「美國GDP按季跌三成」　真係代表少左三成GDP？

有「末日博士」之稱的紐約大學經濟學教授魯賓尼（Nouriel Roubini）近日形容，美國國會議員們是在「玩火」（playing with fire）。他認為人們對經濟復甦的擔憂正在加劇，新一輪財政刺激方案遲遲無法出台，或將導致另一場衰退

魯賓尼警告稱，除非政府努力提高私營部門的收入，否則美國經濟將急劇放緩。談及經濟反彈的形狀，他認為美國經濟很可能從V型反彈，演變成U型反彈，甚至是雙底衰退（double-dip recession）。

魯賓尼指出，隨著確診病例增加，企業和消費者的不確定性逐步增加。他認為，在未來數月內，美國仍需推出至少1.5萬億美元的「重大財政刺激方案」，否則美國經濟將進一步放緩。

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撰文 : 國際組

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