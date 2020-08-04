【TikTok拆骨】特朗普：9月15日TikTok售股死綫　華府應從交易「抽佣」

▲ 【TikTok拆骨】特朗普正式將9月15日為收購TikTok死綫 稱交易大部分金額應撥入庫房

美國總統特朗普正式將9月15日，作為美企收購字節跳動（ByteDance）旗下抖音海外板TikTok的死綫，一旦過了期限，美國將會全面封殺TikTok。特朗普表示，不介意如果微軟（美： MSFT）或一間「非常美國」的公司收購TikTok，表示與微軟行政總裁納德拉（Satya Nadella）進行了對話，認為微軟收購TikTok全部業務，比收購三成更好。

他又表示，如果TikTok成功交易，交易的大部分金額應撥入美國庫房，因交易是由美國促成，關係就像業主和租客，若沒有租約，租客則一無所有，所以要支付所謂的鑰匙費（key money）或付點甚麼。

微軟日前公布，與字節跳動討論收購TikTok業務，表示將繼續努力與美國政府達成協議，打算將於9月15日之前完成收購TikTok的談判。當中不單洽購TikTok 美國業務，也包括TikTok 加拿大、澳洲、新西蘭業務。

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