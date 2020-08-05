【TikTok拆骨】特朗普：華府應從TikTok交易「抽佣」 白宮經濟顧問：不知要如何獲益（第二版）

▲ 【TikTok拆骨】特朗普正式將9月15日為收購TikTok死綫 稱交易大部分金額應撥入庫房

美國總統特朗普正式將9月15日，作為美企收購字節跳動（ByteDance）旗下抖音海外板TikTok的死綫，一旦過了期限，美國將會全面封殺TikTok。特朗普表示，不介意如果微軟（美： MSFT）或一間「非常美國」的公司收購TikTok，表示與微軟行政總裁納德拉（Satya Nadella）進行了對話，認為微軟收購TikTok全部業務，比收購三成更好。

他又表示，如果TikTok成功交易，交易的大部分金額應撥入美國庫房，因交易是由美國促成，關係就像業主和租客，若沒有租約，租客則一無所有，所以要支付所謂的鑰匙費（key money）或付點甚麼。

白宮經濟顧問：不清楚如何「收錢」

美國白宮經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）接受美國霍士新聞訪問則表示，並不清楚美國政府要如何從TikTok拆售美國業務的交易中獲得分成，「現時並沒有具體的行動計劃。」他補充，特朗普言論或只是顯示美國財政部在交易中做了大量工作，目前依然有很多選擇。

微軟日前公布，與字節跳動討論收購TikTok業務，表示將繼續努力與美國政府達成協議，打算將於9月15日之前完成收購TikTok的談判。當中不單洽購TikTok 美國業務，也包括TikTok 加拿大、澳洲、新西蘭業務。

（第二版新增庫德洛言論）

相關文章：

【TikTok拆骨】微軟：洽購TikTok美國加拿大澳紐業務 微軟早市升逾4%、 爭9月中完成談判（第六版）

【TiKTok拆骨】 TikTok傳獲准倫敦設總部 字節跳動張一鳴：不售TikTok面臨美國封殺 （第二版）

【hket 網上書展重量級禮品突襲】禮品總值高達$5,227！立即訂閱

8月4日起一連8個星期二晚上7：30， 八大財金名家包括：陶冬、陳坤耀、胡孟青、施永青、曾淵滄、林少陽、陸東、巴曙松，會於《香港經濟日報》坐陣！立即免費下載，詳情：https：//bit.ly/2WtzVxq