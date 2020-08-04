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道指升236點港股ADR升15點　原油價格升逾1%

即市財經 07:10 2020/08/04

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道指升236點港股ADR升15點　原油價格升逾1%

道指升236點
美股上升，納指創新高，歐美經濟數據勝預期，加美國大型科技股強勢，道指收報26664點，升236點或0.9%；標指收報3294點，升23點或0.7%；納指收報10902點，升157點或1.5%。

港股ADR升15點
港股ADR收報24474點，升15點或近0.1%；恒指夜期收報24546點，升159點。

原油價格升逾1%
原油價格上升，歐美經濟數據增強復甦預期，惟油組及盟友放寬產量限制阻限油價升幅。紐約期油收報41.01美元，升0.74美元或1.8%。布蘭特期油收報44.15美元，升0.63美元或1.5%。

美滙情數回穩
美滙指數報93.6，升近0.3%。歐元兌美元報1.1761；美元兌日圓報106.2。

美國10年期債息報0.55厘。

紐約期金微升
美元回穩限制金價表現，紐約期金收報1986.3美元，升0.4美元。現貨金於1973美元水平。

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責任編輯：梁浩碩

欄名 : 金股滙行情

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