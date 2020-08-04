【美股收市】歐美經濟數據勝預期 道指升236點 納指破頂

歐美經濟數據勝預期，製造業正逐漸走出疫情的陰霾，刺激投資者信心，加上大型科技股強勢，美股進入中段升幅擴大，納指創新高。

道指收報26664點，升236點或0.9%；標指收報3294點，升23點或0.7%；納指收報10902點，升157點或1.5%，連漲4日。

歐羅區7月製造業採購經理指數(PMI)終值報51.8，為去年初以來首次攀上50以上的擴張水平，主要受惠於防疫限制措施放鬆和市場需求反彈。。至於美國7月ISM製造業PMI為54.2，市場原先預期為53.6。多項數據利好股市氣氛。

美元指數跌至92.5水平見短期底，目前反彈至93.6附近，資金或重新流入美元資產，有助美股走高。

資金持續追捧科技板塊。微軟（美：MSFT）表示，正與字節跳動討論收購抖音海外版TikTok的美國、加拿大、澳洲、新西蘭等業務，打算將於9月15日之前完成收購談判。微軟股價收漲5.6%。

美國蘋果公司遭到中國一間人工智能技術企業入稟，指蘋果Siri聲音辨認技術侵犯對方專利，要求賠償100億元人民幣。蘋果發表聲明，指Siri並無包含「小i」機械人的專利功能。蘋果曾飆5%，收市仍漲2.5%。

谷歌母公司Alphabet擬發售債券，集資最多58.5億美元(456.3億港元)，以投資環保、社會與企業管治相關項目。如果成事，將是有紀錄以來投資環保業務的發債金額最大個案。Alphabet股價回吐0.4%。

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