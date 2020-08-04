  • 27°C
香港時間 : 2020804日 (二) 03:02
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iMoney新股IPO

熱門關鍵字 : 美股 武漢肺炎 財政預算案 居屋 iPhone 大灣區 李嘉誠 Apple 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【疫市尋盤】西鐵沿線屋苑抗跌力強成疫市奇葩 邊個屋苑最值得尋寶﹖

股樓投資 02:40 2020/08/04

分享：

一直以來，鐵路沿線屋苑較為搶手，除由於交通相對便利，而且單位流轉量較高，樓價相對具抗跌力。其中西鐵沿綫屋苑的入場門檻相對較低，交通也十分便利，乘搭西鐵前往市區，車程只是約半小時左右，吸引一眾來自市區的上車家庭，或新界西的分支家庭注目。

【樓市現象】投資者劈價11%沽環海．東岸 5年僅賺3% 點解呢個「納米盤之城」咁多放盤﹖


據祥益地產引述土地註冊處的數據，西鐡沿線十大屋苑於7月份錄得138宗買賣成交，實用面積平均呎價約12,663元。祥益地產執行董事謝澤銘表示，預期7月份西鐵沿線十大屋苑最終的成交數字錄得約143宗，成交量按月雖然下跌7.7%，但呎價仍然緩緩按月升1.8%。

【樓市現象】業主睇唔通前景未敢貿然賣樓 筍價租盤處處 1.6萬租到美孚新邨兩房


西鐵沿線屋苑7月份樓價表現（部份）:

屋苑 7月呎價（元） 6月呎價（元） 按月變幅（%）
荃灣站荃灣廣場 14,920 16,599 +11.3
元朗站新元朗中心 11,494 12,581 +9.5
屯門站兆康苑 10,132 10,487 +3.5
屯門站大興花園 11,081 11,406 +2.9
天水圍嘉湖山莊 10,434 10,726 +2.8
屯門卓爾居 13,256 13,503 +1.9
屯門屯門市廣場 14,130 13,703 -3
屯門叠茵庭 12,944 12,548 -3.1

資料來源：祥益地產


謝澤銘指，西鐵沿線經過5月份成交量大升之後，成交量繼續平穩，呎價也在緩緩上升，在4月份低位過後已經連續上升三個月，目前已累升近3.1%，在失業率上升及疫情衝擊下，平均呎價於短時間內仍可觀升幅，證明不少買家也等候機會入市。其中多個屋苑於7月份呎價錄得升幅，如荃灣站荃灣廣場呎價於一個月內由14,920元升至16,599元，大升11.3%；而元朗站新元朗中心的呎價也由11,494元升至12,581元，升幅達9.5%。

【樓市現象】跑馬地租客見區內「隱世豪宅」劈價百萬元即入市 呎價低見1.27萬元 低過九龍居屋


近日疫情急劇變化下，最近屯門區二手住宅買賣放盤量輕微上升約6.3%，相信是因為限聚令實施下交投量稍有放緩所導致。謝澤銘建議有意入市的準買家，可以留意一些落後或升幅較慢的屋苑，如屯門市廣場的呎價於7月份下跌3%至13703元，屯門叠茵庭的呎價也於期內跌3.1%至12,944元，準買家可以上述數據留意一下西鐵沿線屋苑價錢的流向，從中找出尋寶機會。

【筍盤推介】 港島樓2房單位叫價只係7字頭 坐擁大海景裝修企理

 

如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請按此：https://bit.ly/2zJY7DJ

#即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 

#即Like iMoney 智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

撰文 : 陳詠妍

祥益地產 天水圍 屯門區 元朗 鐵路 樓價 放盤 疫情 失業

下一篇文章

【知行的投資世界@iM網欄】南京雨花石升值千倍 半寶石收藏見證繁盛歷史
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【移民加拿大】冷門王子島創業 70後成功移民
【移民加拿大】冷門王子島創業 70後成功移民
【樓市現象】跑馬地租客見區內「隱世豪宅」劈價百萬元即入市 呎價低見1.27萬元 低過九龍居屋
【樓市現象】跑馬地租客見區內「隱世豪宅」劈價百萬元即入市 呎價低見1.27萬元 低過九龍居屋
【置業指南】低市價筍盤增多　小心做水魚（上）
【置業指南】低市價筍盤增多　小心做水魚（上）
【投資海外】英國樓勿亂買　否則按揭凍過水
【投資海外】英國樓勿亂買　否則按揭凍過水
【遠走他鄉】英國打工好容易？ 居英港人：有朋友8個月搵唔到工！
【遠走他鄉】英國打工好容易？ 居英港人：有朋友8個月搵唔到工！
【新車發布】恒大健康推6款新能源車　取名「恒馳」目標全球規模最大
【新車發布】恒大健康推6款新能源車　取名「恒馳」目標全球規模最大