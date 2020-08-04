【疫市尋盤】西鐵沿線屋苑抗跌力強成疫市奇葩 邊個屋苑最值得尋寶﹖

一直以來，鐵路沿線屋苑較為搶手，除由於交通相對便利，而且單位流轉量較高，樓價相對具抗跌力。其中西鐵沿綫屋苑的入場門檻相對較低，交通也十分便利，乘搭西鐵前往市區，車程只是約半小時左右，吸引一眾來自市區的上車家庭，或新界西的分支家庭注目。

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據祥益地產引述土地註冊處的數據，西鐡沿線十大屋苑於7月份錄得138宗買賣成交，實用面積平均呎價約12,663元。祥益地產執行董事謝澤銘表示，預期7月份西鐵沿線十大屋苑最終的成交數字錄得約143宗，成交量按月雖然下跌7.7%，但呎價仍然緩緩按月升1.8%。

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西鐵沿線屋苑7月份樓價表現（部份）:

屋苑 7月呎價（元） 6月呎價（元） 按月變幅（%） 荃灣站荃灣廣場 14,920 16,599 +11.3 元朗站新元朗中心 11,494 12,581 +9.5 屯門站兆康苑 10,132 10,487 +3.5 屯門站大興花園 11,081 11,406 +2.9 天水圍嘉湖山莊 10,434 10,726 +2.8 屯門卓爾居 13,256 13,503 +1.9 屯門屯門市廣場 14,130 13,703 -3 屯門叠茵庭 12,944 12,548 -3.1

資料來源：祥益地產



謝澤銘指，西鐵沿線經過5月份成交量大升之後，成交量繼續平穩，呎價也在緩緩上升，在4月份低位過後已經連續上升三個月，目前已累升近3.1%，在失業率上升及疫情衝擊下，平均呎價於短時間內仍可觀升幅，證明不少買家也等候機會入市。其中多個屋苑於7月份呎價錄得升幅，如荃灣站荃灣廣場呎價於一個月內由14,920元升至16,599元，大升11.3%；而元朗站新元朗中心的呎價也由11,494元升至12,581元，升幅達9.5%。

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近日疫情急劇變化下，最近屯門區二手住宅買賣放盤量輕微上升約6.3%，相信是因為限聚令實施下交投量稍有放緩所導致。謝澤銘建議有意入市的準買家，可以留意一些落後或升幅較慢的屋苑，如屯門市廣場的呎價於7月份下跌3%至13703元，屯門叠茵庭的呎價也於期內跌3.1%至12,944元，準買家可以上述數據留意一下西鐵沿線屋苑價錢的流向，從中找出尋寶機會。

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