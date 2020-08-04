【美股午市】蘋果微軟撑納指破頂 道指漲逾240點

美國新一輪財政刺激方案陷僵局，白宮幕僚長梅多斯（Mark Meadows）坦言對很快達成協議不樂觀。然而，歐股造好，加上大型科技股強勢，美股昨早段仍靠穩，午市升幅擴大，納指曾漲1.5%創即市新高10907點。

科技股漲幅居前，蘋果(美︰APPL)與微軟（美︰MSFT）領漲道指，蘋果曾漲逾5%至高見446.5美元。

道指曾漲278點，截至今晨2時，升243點，報26671點；標指升24點，報3295點；納指升149點，報10894點。

微軟表示，正與字節跳動討論收購抖音海外版TikTok的美國、加拿大、澳洲、新西蘭等業務，打算將於9月15日之前完成收購談判，最終結果會交給美國外國投資委員會（CFIUS）審核。微軟股價早段急升近5%。蘋果和微軟合計共漲近130點，佔道指升幅逾半。

谷歌Google母公司Alphabet（美：GOOGL）將出售57.5億美元ESG（Environment Social Governance, 約448億港元）債券，將為該公司歷史上最大債券發行。

另谷歌Google將投資4.5億美元（約35億港元）收購安全監控服務商ADT公司（美：ADT）約6.6%的所有權，股價早段曾升0.5%，午市轉跌近1%。ADT股價早段急飈近1倍，午市升59%。

市場仍在關注美國的新一輪財政刺激方案談判進展。共和黨和民主黨議員在方案一些細節仍處僵持狀態。圍繞美國下一份經濟紓困法案的兩黨磋商，已經持續逾一周的時間，3月份通過的上一份經濟刺激計劃已在7月31日到期，新的方案仍前途未卜。

