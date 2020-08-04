iPhone SE殺手？Google新機Pixel 4a售價2730元起 5G版最快秋季推出

▲ Google發布pixel 4a手機後，即將於秋季推出其5G版本。

Google推出全新中價位手機Pixel 4a，售價為350美元（2730港元），其售價及定位均針對蘋果（美︰AAPL）iPhone SE，後者售價為399美元起步。據外媒報道， 繼Pixel 4a後，Google亦會在今年秋季發表兩款5G手機，分別是Pixel 4a 5G和Pixel 5。

Google中階新機Pixel 4a配備 5.81吋的 OLED開孔螢幕，支援HDR顯示。處理器搭載的是高通Snapdragon 730，內建6GB LPDDR4xRAM及128GB儲存空間。電池容量3140mAh，提供USB-PD 2.0 18w快速充電。Pixel 4a將於8月30日正式上市。

值得注意的是，Google的首批5G機款Pixel 4a 5G和Pixel 5，預計將會在今年秋季推出，惟仍未知在配置上會有何差別。

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