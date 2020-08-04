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【美股焦點】Zoom「半退出」中國市場 僅保留合作夥伴銷售模式

即市財經 00:52 2020/08/04

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Zoom「半退出」中國市場，僅保留合作夥伴項目。

美國視象會議軟件公司Zoom（美︰ＺＭ）該公司將只在中國大陸保留一種銷售模式，即通過合作夥伴銷售。Zoom在中國市場的銷售模式包括直接銷售、在綫訂閱，以及通過合作夥伴銷售。但在兩個月前，Zoom停止了在中國市場提供在綫訂閱。Zoom股價漲近6%，報269.04美元。

Zoom此前曾經捲入中美政治風波，包括被指傳送資料至中國伺服器，更曾經禁止在美國的民權組織舉辦的綫上六四紀念活動，並封禁舉者帳戶。當時Zoom表示，關閉有關民運組織帳戶是「為了遵守所在地的法律」，作為美國公司的Zoom因而遭到美國政客的抨擊。此外，Zoom的多個視象會議亦有被黑客入侵的案例。

Zoom此次取消在中國市場的多種銷售模式，僅保留合作夥伴模式，也許是出於美國的壓力。值得注意的是，目前Zoom在中國的合作夥伴包括Bizconf Communications、Suiri Zhumu Video Conference和Systec Umeet，這些合作夥伴均是在產品中嵌入了Zoom的技術。

【港區國安法】Zoom、微軟、Google、Facebook及Twitter暫停香港政府提取用戶數據要求（第三版）

Zoom承諾不讓中國政府影響海外用戶 此前曾封殺民運帳戶惹爭議

Zoom關閉美國六四民運組織帳戶 稱「須遵守經營所在地法律」

 

 

 

 

美股 Zoom Video（美：ZM） 中國 美國 Zoom 六四事件

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