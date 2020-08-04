  • 27°C
香港時間 : 2020804日 (二) 07:40
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【巨企收購】Google將斥35億購ADT 6.6% 股價收市轉跌0.3%

即市財經 04:38 2020/08/04

分享：

據TechWeb網站消息，谷歌Google（美：GOOGL）將投資4.5億美元（約35億港元）收購安全監控服務商ADT約6.6%的所有權。Google-A股價早段曾升0.7%，收市跌0.3%，收報1482.76美元。

ADT公司（The ADT Corporation）為住宅客戶和小型企業客戶提供電子防盜，防火服務，並在全球35個國家提供其他有關報警監控服務。公司總部位於佛羅里達州博卡拉頓。

ADT公司是美國和加拿大最大的安全監控服務公司，擁有超過650萬客戶。截至2013年，公司約佔住宅市場25%份額，美國小企業市場13%份額。ADT在美國擁有4個監測站，在加拿大擁有兩個監測站。

該公司主要提供受監控的安全和自動化解決方案，包括安防和樓宇自動化系統的安裝和監控，這些系統旨在檢測入侵，控制訪問，感測運動，冒煙，起火，一氧化碳，洪水，溫度以及其他環境條件和危害；並處理人身緊急情況，例如受傷，醫療緊急情況或喪失能力。

它還提供交互式解決方案，使客戶可以使用其智能手機，平板電腦和筆記本電腦來佈防和撤防其安全系統，調整照明或恒溫器的水平，查看其房屋的實時視頻以及制定可自設定的時間表來管理各種智能家居產品。

美股 收購 道瓊斯工業平均指數 納斯達克綜合指數 標準普爾500指數 Google 智能家居 智能手機

上一篇文章

【美股焦點】Zoom「半退出」中國市場 僅保留合作夥伴銷售模式

下一篇文章

【美股收市】歐美經濟數據勝預期 道指升236點 納指破頂
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【恒指夜期】道指升逾200點　夜期收市升159點（不斷更新）
【恒指夜期】道指升逾200點　夜期收市升159點（不斷更新）
【滙豐業績】滙豐次季列帳稅前溢利插8成遠遜預期　撥備或逾1000億港元、英股再穿33元海嘯價
【滙豐業績】滙豐次季列帳稅前溢利插8成遠遜預期　撥備或逾1000億港元、英股再穿33元海嘯價
【口罩供應】口罩哪裡買　一文看清最新口罩返貨消息（不斷更新）
【口罩供應】口罩哪裡買　一文看清最新口罩返貨消息（不斷更新）
【限聚令延長】晚市禁堂食延長一周至8月11日　本港新增80宗確診、721後首次不破百
【限聚令延長】晚市禁堂食延長一周至8月11日　本港新增80宗確診、721後首次不破百
【恒大汽車】恒大健康發布「恒馳」6款新能源車型　市值已超恒大、爭3至5年世界最大（多圖）
【恒大汽車】恒大健康發布「恒馳」6款新能源車型　市值已超恒大、爭3至5年世界最大（多圖）
【TikTok拆骨】微軟：洽購TikTok美國加拿大澳紐業務　微軟早市升逾4%、 爭9月中完成談判（第六版）
【TikTok拆骨】微軟：洽購TikTok美國加拿大澳紐業務　微軟早市升逾4%、 爭9月中完成談判（第六版）