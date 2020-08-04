【巨企收購】Google將斥35億購ADT 6.6% 股價午市轉跌1%

據TechWeb網站消息，谷歌Google（美：GOOGL）將投資4.5億美元（約35億港元）收購安全監控服務商ADT約6.6%的所有權。

Google股價早段曾升0.5%，截至今晨零時25分，股價逆市轉跌近1%。道指暫升253點，標指升24點，納指升155點。

ADT公司（The ADT Corporation）為住宅客戶和小型企業客戶提供電子防盜，防火服務，並在全球35個國家提供其他有關報警監控服務。公司總部位於佛羅里達州博卡拉頓。

ADT公司是美國和加拿大最大的安全監控服務公司，擁有超過650萬客戶。截至2013年，公司約佔住宅市場25%份額，美國小企業市場13%份額。ADT在美國擁有4個監測站，在加拿大擁有兩個監測站。

該公司主要提供受監控的安全和自動化解決方案，包括安防和樓宇自動化系統的安裝和監控，這些系統旨在檢測入侵，控制訪問，感測運動，冒煙，起火，一氧化碳，洪水，溫度以及其他環境條件和危害；並處理人身緊急情況，例如受傷，醫療緊急情況或喪失能力。

它還提供交互式解決方案，使客戶可以使用其智能手機，平板電腦和筆記本電腦來佈防和撤防其安全系統，調整照明或恒溫器的水平，查看其房屋的實時視頻以及制定可自設定的時間表來管理各種智能家居產品。