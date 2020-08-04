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【財務自由】4本經典財經巨著　助你提升投資功力

理財智慧 00:06 2020/08/04

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留家抗疫做甚麼好？不妨讀好書，增進投資功力和成績，好讓自己及早達到財務自由。以下推介4本經典財經書，很值得投資初哥閱讀和學習，讀過的老手也值得溫故知新。

《聰明的投資者》（The Intelligent Investor）

作者：葛拉咸（Benjamin Graham）

這本書是葛拉咸的代表作，亦被投資界譽為股票投資「聖經」。書中首先明確區分「投資」與「投機」，然後論述了投資者如何應對市場波動，以及介紹防禦型投資者與積極型投資者的投資組合策略，最後以提出投資的核心概念---「安全邊際」作結。

《巴菲特給股東的信》（Berkshire Hathaway Letters to Shareholders）

作者：巴菲特（Warren Buffett）；編者：奧森（Max Olson）

「股神」巴菲特可謂長綫投資的能手，其選股理念向來值得追求財務自由的人士學習。皆因他有一套以經營企業和生意的選股心態，要向股神學習，不妨由《巴菲特給股東的信》開始。

《索羅斯金融煉金術》（The Alchemy of Finance）

作者：索羅斯（George Soros）

索羅斯對金融大事的洞察力超強，往往能夠見微知著，索羅斯親自執筆的《金融煉金術》，可讓讀者窺探索羅斯的思考領域。

《非常潛力股》（Common Stocks and Uncommon Profits）

作者：費雪（Philip Fisher）

這本書紀錄了費雪提出尋找優良股的15個要點，經歷了超過半世紀的時間洗禮，是投資界公認的經典作品。

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撰文 : 李才添

股票 金融 巴菲特 索羅斯 財務自由

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