蘋果iPhone手機最暢銷系列累計售2.2億部　哪一代最好賣？

▲ 蘋果13年來，哪款手機最暢銷？

蘋果（美：AAPL）自2007年推出第一部iPhone便徹底改寫智能手機歷史，iPhone手機不斷更新換代，憑藉高性能及用戶體驗得到全球消費者認可，而今年iPhone12系列因新冠肺炎疫情全球擴散而姍姍來遲。一文看清歷代iPhone銷量如何、哪款最暢銷？

據外電統計，銷量最高的是iPhone6及iPhone6Plus，合計售出2.2億部，遙遙領先其他系列。iPhone6是蘋果首款大屏手機，iPhone6、iPhone6Plus分別使用了4.7寸、5.5寸大屏幕，在當時十分吸引。iPhone6S系列延續這個勢頭，賣出1.25億部。

緊隨其後為iPhone8和8Plus系列賣出9080萬部，iPhone7和7Plus家族賣出8306萬部，大屏幕的吸引力逐漸褪去。

蘋果推出iPhoneX全面屏手機，但遇上中國手機品牌華為等崛起，加上iPhone手機普遍定價過高，銷量與之前相比大幅下滑。

去年蘋果發布的iPhone11系列則以近4000萬的銷量倒數第4。而前一段時間發布的廉價版iPhoneSE，目前的銷量僅3016萬部。

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