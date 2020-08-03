【美股拆局】美國次季企業盈利多勝預期　背後有何支持？

▲ 數據顯示，美國企業第二季盈利普遍好過預期。

美股科技股持續上揚，自股市於3月份低位反彈幾來，納指屢創新高。市場憂慮股市與實體經濟脫節，然而，研究發現美股升勢背後有實質盈利數據支撐。截至7月底已公布的財報數據顯示，大部分公司的每股盈利優於市場預期。與此同時，不少市場分析師還罕見地在7月份上調了企業第三季的盈利預測。

由於疫情拖累，美國第二季企業盈利普遍下降。惟投資研究公司Zacks統計顯示，截至7月31日，已發布財報的313家標普500指數成分股公司中，56.9%的公司每股盈利和收入都超出市場預期。

這313家公司的總盈利按年下降36.2%，收入下滑7.8%。其中，79.9%的公司每股盈利勝過市場普遍預期，營收優於預期的公司則佔65.2%。

此前由於新冠疫情重創企業盈利能力，分析師在財報季來臨前紛紛下調了對企業獲利的預估值，但從財報的表現來看，企業獲利受到的影響似乎不如分析師預期的那麽嚴重。

分析師罕見上調盈利預測

根據Factset的數據，跟蹤標普500公司的分析師在7月份將第三季EPS預期上調了1.1個百分點。雖然幅度看起來不大，但從歷史上看，分析師通常會在這一時期調降預估。

Factset統計指，在過去20個季度當中，在每季度第一個月市場分析對盈利的預估平均降幅為2.8個百分點。而在過去15年中，這項數據平均降幅為2.4個百分點。

據市場分析，儲局及時於３月減息及擴大量寬，加上美國的財政刺激，派錢到市民手上，這些資金直接刺激企業盈利，實實際際支持公司收入。

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