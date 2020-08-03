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【美股分析】微軟傳買TikTok　應否入市追微軟？

股樓投資 22:00 2020/08/03

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綜合外媒報道，美國總統特朗普（Donald Trump）同意給予TikTok母公司字節跳動45日時間，與微軟討論出售TikTok事宜。微軟亦證實，正向字母跳動洽購TikTok在美國、加拿大、澳洲及新西蘭的業務，又指行政總裁納德曾與特朗普對話，指會致力解決特朗普的擔憂，如最終收購TikTok，將會加強軟件安全性。

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美股周一（8日）開市，微軟便升近4%，報213.02美元。這也不難理解，微軟現任行政總裁納德自上任後，一直力求轉型，果斷放棄智慧手機市場，轉型至企業級服務供應商，雲服務Microsoft Azure、雲端辦公軟件Office365、企業通訊程式Microsoft Team等等，目標客戶都是商業。

TikTok本來就是面對個人客戶的應用程式，與現時微軟的策略沒有可見的協同效應，更勿論微軟本身沒有經營。不過，微軟也可以此為契機，再次進軍個人業務，令微軟再上一層樓，背後原因有二：

1) TikTok仍在高速增長期。這個來自中國的應用程式在美加澳紐已有一定發展，微軟收購後幾乎不用作任何策略調整，就可賺取源源不絕的利潤。更重要是TikTok已非沒有增長空間的業務，過去18個月，TikTok在美國的成人用戶增長高達5倍，是眾社交程式中增長最快的一個。

2.賤價出售機會高。TikTok母企字母跳動已是全球最大的獨角獸，估值高達800億美元，但偏偏到現在仍未上市，很明顯創辦人張一鳴認為現在仍不是集得最多資金的時機。既然他能夠忍著不上市集資，又會否甘作嫁衣裳，賣給其他巨企？

不過，如果他不賣走美國資產，便很大機會被特朗普強迫出美國市場，屆時一毛也收不到之餘，前期的投資也功花盡花，故倒不如寧願賺少一點，將業務賣給第三方。假如TikTok又真的只有45日洽談出售，微軟便大可利用緊急的時間迫字母跳動賤賣TikTok。

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當然，微軟仍有很多資金充裕的巨企作其競爭對手，如亞馬遜、蘋果甚至是Google，雖然機會不大，這些公司都會成為是次收購的不確定因素；至於Facebook本來就被反壟斷法迫得要緊，這個時候如果仍收購新的社交平台，無疑令情況火上加油，根本沒有收購的可能。

回顧兩大因素，如特朗普45天的寬限期屬實，微軟確有機會以低價買走TikTok這隻現金牛，而現時的股價明顯未反映TikTok的潛力，只是考慮到現處股價歷史高位附近，現階段值得小注買入。

 

撰文 : 國際組

壟斷 美股 軟件 雲端 社交平台 特朗普 張一鳴 現金牛 反壟斷 美元

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