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【美國經濟】新一輪刺激方案僵持 白宮據報研究繞過國會延續財政措施

即市財經 22:32 2020/08/03

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美國新一輪財政刺激方案談判陷入僵局。

美國新一輪財政刺激措施陷入僵局，民主共和兩黨仍未能達成共識。外電引述消息指，白宮正在研究繞過國會，由總統特朗普自行決定延長失業救濟及保護房客免受驅逐的措施的可行性。

民主黨和共和黨一直未能就新的刺激計劃達成協議，消息人士表示，白宮對於上一輪刺激措施於上周到期感到擔憂。上一輪財政刺激法案中，對失業者提供的每周額外600美元失業救助已到期，與此同時，保護房客免受驅逐的禁止驅逐令亦已在7月25日到期。

數以百萬計的失業者失去了額外的失業保險救助，令陷入僵局的談判變得越來越緊迫，參議院定於本周五進入休會期。共和黨人和民主黨人在失業救濟得措施上仍有重大分歧。民主黨向延長此前的每周額外600美元失業救助，而共和黨則希望降低補助金額，鼓勵勞動力重投市場。

目前尚不清楚特朗普如何在未經國會批准的情況下採取行動。白宮幕僚長梅多斯（Mark Meadows）此前表示，對於短期內達成協議並不樂觀。

相關文章︰【美國經濟】7月ISM製造業PMI報54.2 勝市場預期

【美國經濟】失業津貼未有共識 財長姆欽：距離達成協議很遠但強調有好進展（第二版）

 

 

經濟 民主黨 特朗普 白宮 美國共和黨 美國民主黨

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