【一文業績】一文看清企業業績　滙豐次季業績遜預期少賺8成

▲ 陸續有公司公布次季業績。

滙豐 （00005） 、恒生 （00011） 今日公布中期業績外，亦有部分公司陸續公布次季業績。本報每日整理重要的上市公司業績資訊，以一文形式作報道，綜合資訊以助投資者快速掌握公司業績，部署業績期策略，以下為8月3日（周一）公布的企業營運數據/業績：

滙豐公布中期業績，列帳基準除稅前溢利按年急挫82.4%至10.89億美元，遠遜市場預期的中位數24.6億美元。期內，滙豐預期信貸損失按年勁增5.9倍至38.32億美元，較預期高出11.7億美元。滙豐同時再調整全年信貸損失指引至最高130億美元，較4月底時滙豐指引的金額再高20億美元。

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恒生 （00011） 上半年純利減33%，報91.43億元，原因包括淨利息收入因低息環境而減少、保險業務收入下跌、預期信貸損失增加等。恒生第⼆次中期股息為每股0.8元，較去年同期減少43%，總計恒生上半年每股派息合共為1.9元，按年減少32%。以周息率計，恒生最新股息率6.16厘。恒生行政總裁鄭慧敏稱，未有計劃裁員、減薪或要求員工放無薪假。

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中電控股 （00002） 上半年維持第二次中期股息0.63元，首席執行官藍凌志指，集團希望將股息維持穩定，並在業績支持下增派股息，但目前中電正處於非常不明朗及充滿挑戰的時期，難以評估未來一年的派息政策。

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卡賓 （02030） 公布上半年業績，股東應佔溢利1.16億元（人民幣，下同），按年增長5.2%，每股基本盈利17.32分，中期息派7.6港仙。

期內，收入按年下跌14.5%至4.8億元（人民幣，下同）主要因線下店鋪批發及代銷收入減少所致。

公告及通告 - [中期業績 / 股息或分派 / 暫停辦理過戶登記手續或更改暫停辦理過戶日期]

九倉 （00004） 上半年盈轉虧，蝕17.41億元，上年同期賺24.5億元；每股虧損0.57元。期內基礎淨虧損11.32億元，去年同期盈利則為22.36億元，主要因為新冠肺炎對所有業務分部的營運表現造成嚴重衝擊，並影響投資物業及發展物業的估值。集團建議派發第一次中期股息每股 0.2元，較去年同期減少20%。

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九倉上半年盈轉虧基礎淨虧損逾11億元 中期息減兩成至0.2元

信義光能 （00968） 上半年純利按年升47.6%至14億元，由於核心業務太陽能玻璃業務及太陽能發電場業務持續增長帶動下，期內收入按年增長15.7%至46.2億元，毛利增加39.2%至21.9億元；派中期息每股8.5仙，按年升54.5%。信義光能表示，透過採取靈活的業務策略，加強成本控制等措施，使集團在新冠肺炎疫情期間保持業務增長。

信義能源 （03868） 行政總裁兼執行董事董貺漄表示，由於光伏行業特殊性，旗下太陽能電站未受疫情影響。因平價及競價電站現金流更為穩定，且不受國家電價補貼政策影響，未來將優先考慮該類項目。

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信義玻璃 （00868） 上半年純利按年大減34.9%至13.8億元，期內收入按年下跌4.2%至71.3億元，毛利按年減少 9.2%至24.4億元，派中期息每股17仙，按年減少32%。

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