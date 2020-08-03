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【電動車熱潮】阿里巴巴參與　小鵬汽車上市前融資

股樓投資 22:13 2020/08/03

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恒大汽車近日突然受注目, 而另一電動汽車亦蠢蠢欲動。內地電動汽車製造商小鵬汽車今日又傳出已經再次獲得超得3億美元融資。資本行業人士透露，內地科網巨頭阿里巴巴（09988）領投了小鵬汽車的本輪融資，卡塔爾主權基金（QIA）等也參與投資。阿里方面未有直接回應傳聞，惟表示智能電動汽車是未來數字生活的重要組成部分，阿里巴巴期待通過對小鵬汽車的投資，用其沈澱的數字化能力，助力智能電動汽車行業發展升級。

相關文章:【港股追蹤】阿里巴巴8億增持　地產交易服務供應商易居股權

小鵬汽車剛於7月20日宣布完成由Aspex、Coatue、高瓴資本和紅杉中國等知名投資機構參與的C＋輪融資，融資金額近5億美元。據路透旗下IFR引述知情人士上周五（31日）報道，小鵬汽車計劃最早於8月中旬在美國上市，集資規模至少為7億美元。美國銀行、瑞士信貸和摩根大通正在為小鵬的上市做準備。

而據小鵬汽車最新發布的數據顯示，小鵬P7在7月交付新車1641輛，成為造車新勢力中規模交付啟動速度最快的車型。

小鵬汽車成立於2015年，其初創投資者主要為UC優視聯合創始人及前阿里巴巴移動事業群總裁何小鵬，核心管理團隊來自廣汽新能源等多家汽車企業。公司研發總部位於廣州，並在北京、上海、美國硅谷和聖地亞哥設有辦事處。今年4月,小鵬推出推出第二款純電智能轎跑小鵬P7。

相關文章:【新車發布】恒大健康推6款新能源車　取名「恒馳」目標全球規模最大

撰文 : 投資組

阿里巴巴－SW（09988） 經濟

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