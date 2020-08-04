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【新冠肺炎】全球肆虐　印度貧民窟最當災

環球政經 13:02 2020/08/04

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貧民窟的衛生條件和擁擠狀況，容易成為病毒的溫床。對於經常沒有自來水、照明系統和通風設備，數百人共用廁所，甚至沒有空間可以伸展雙腿的貧民窟，自我隔離像是一個笑話。在印度孟買的貧民窟，一半以上的人染上新冠肺炎，而非貧民窟居民則有16％。

其他文章：【新冠肺炎】曾患感冒已有抗體？　美研究發現部分無感染者擁免疫細胞

其他文章：【美國疫情】CDC預測：未來一月內美國每日將有1000人死於新冠

於週日（2日），印度宣佈新增近5.5萬宗新的肺炎病例，令全國總感染人數達175萬。單單在7月份，就有110萬例病例。到目前為止，印度至少有37,364人死亡。

「對貧民窟的冷漠，是源自中產階級和富人沒有任何社會義務」，印度西部馬哈拉施特拉邦的住房部長阿瓦德（Jitendra Awhad）稱。「沒有人在乎他們的司機或女傭的住所，認為與他們無關。」

對於當地政治學者、經濟學家或政府來說，罕有討論消除貧民窟的必要性。在新建的豪華公寓中，分配給僕人的房間是一個無窗的房間，他們需要捲曲身體才能入睡。

印度國家公共財政和政策研究所所長羅伊特（Rohit Roy）博士認為，這次疫情是消滅貧民窟的絕佳時機，即使不是為了窮人，也為了公共健康。

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撰文 : 梁翠麗

疫情 政治 孟買 印度 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

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