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【疫境見真情】百佳聯同惜食堂　一連4周為基層籌集食物

商業 09:00 2020/08/04

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新冠肺炎疫情肆虐，基層人士領取食物援助的需求大增，惟部分提供食物援助的社福機構亦因疫情被逼暫停服務。因此，百佳超級市場與惜食堂合作，將於即日起展開第7屆「全城傳愛齊捐食」食物籌集活動。

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過往「全城傳愛齊捐食」均於全線香港百佳及旗下超市收集市民購買或自攜的指定食物。不過考慮到今年的疫情，活動將轉化成食材認捐活動。由8月4日至31日期間，一連四周顧客只需於百佳及旗下品牌全港200多間門市及百佳網店，認捐以下4款價值$20的每週指定食材，即可支持惜食堂製作飯餐。

活動網站：https://www.parknshop.com/zh-hk/promo/2020foodangel

於百佳網店或App，顧客可於活動網頁按「新增至購物車」，認捐每周指定食材，並確認捐贈數量及付款。至於在門市的話，顧客可透過收銀處職員認捐每周指定食材，並在收銀處付款。

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百佳收集所有捐贈後會以成本價提供及運送食材予惜食堂，同時於收銀處擺放捐款箱，為惜食堂籌集善款；而「家樂牌」亦率先捐出３萬盒鷹粟粉。

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責任編輯：葉泳珊

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