【滙豐業績】滙豐再穿海嘯價低見32.1　瑞信：調升撥備預測利淡、高盛續籲買（第三版）

▲ 有券商認為，滙豐撥備前營運利潤較市場共識高

滙豐 （00005） 業績令市場失望，績後股價急挫，周二股價再跌穿金融海嘯低位33元，低見32.1元。券商績後普遍指，滙豐季績全面遜於預期，其中管理層進一步上調全年信貸損失預測形成更大不利因素，僅高盛力排眾議仍然予滙豐「買入」評級，而明年復派股息更有望成為股價正面催化劑，目標價55元。

滙豐昨日放榜後，不但香港股價即跌穿海嘯底，倫敦股價亦未止跌；香港今早股價進一步尋底，即使集團加快推進重組計劃、嚴控成本亦未見挽回市場信心。

摩通：滙豐香港區淨息差持續受壓 維持中性評級

摩通指，滙豐未來淨利息收入及資產質素受壓，預計季績會導致市場預測中位數進一步下調。針對滙豐亞洲業務，摩通指香港區淨息差收窄幅度超過集團整體，按季跌27個基點至1.69厘，預期第3季香港區的淨息差會持續收窄。摩通對滙豐維持中性評級，目標價35元。

瑞信明言，滙豐上調全年信貸損失預測是更大不利因素，但集團資本水平仍然充裕，亦是今次季績亮點。瑞信維持對滙豐「跑輸大市」評級，目標價370便士、折合約37.32港元。

高盛：撥備前營運利潤勝預期 復派息成催化劑

不過亦有大行指，滙豐列帳稅前溢利雖然差過預期，但撥備前營運利潤實際上較市場共識更高。高盛指，滙豐資本水平亦優於預期，維持對其「買入」評級，並指滙豐明年可望恢復派息的消息可成為股價的正面催化劑，目標價55元。

大摩同指，滙豐收入增長及成本控制均好於預期，但由於第二季撥備達38億美元，高於市場共識的27億美元 ，拖累除稅前溢利表現。不過，大摩補充要留意滙豐淨息差面臨持續下行壓力、交易表現正常化等因素；維持滙豐「減持」評級，目標價42元。

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