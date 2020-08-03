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【滙豐業績】券商：滙豐撥備前利潤實際上勝預期 高盛續籲買

即市財經 20:58 2020/08/03

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有券商認為，滙豐撥備前營運利潤較市場共識高

滙豐 （00005） 業績令市場失望，績後股價急挫。不過有大行發表報告，指出雖然滙豐除稅前基礎溢利表現差過市場預期，但其撥備前營運利潤實際上較市場共識高，其中高盛維持滙豐「買入」評級，並指滙豐明年可望恢復派息的消息可成為股價的正面催化劑，目標價55元。

高盛認為，滙豐除稅前基礎溢利差過預期是由於其信貸成本高於預期，但實際上滙豐撥備前營運利潤較該行預期及市場共識高，而且其資本水平亦優於預期。在成本控制方面，管理層現傾向加速轉型計劃步伐，並執行額外的成本節省措施，以紓緩收入壓力。

大摩則指，滙豐收入增長及成本控制均好於預期，但由於第二季撥備達38億美元，高於市場共識的27億美元 ，拖累除稅前溢利表現。雖然期內環球銀行及資本市場業務錄得強勁交易收入，加上保險業務基建錄得公允值盈利，但利息差按年收窄29點子拖累淨利息收入倒退9%。

不過，大摩提及，要留意滙豐淨息差面臨持續下行壓力、交易表現正常化等因素；維持滙豐「減持」評級，目標價42元。

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