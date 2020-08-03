【每日焦點】傳Zoom撤退中國市場　華為宣布辦線下開發者大會

▲ 視像會議應用Zoom今日向中國內地用戶宣布，將停止向中國用戶直銷，轉為經戰略合作經銷商進行銷售，令外界猜測Zoom將減少中國業務甚至撤出中國；華為宣布將於9月10日至12日，於東莞舉行2020年華為開發者大會「HDC Together」。

中美角力持續升溫，美國對中國背景的科企展開封殺，在TikTok風波持續之際，視像會議應用Zoom今日就向中國內地用戶宣布，將會停止向中國用戶直銷，轉為經戰略合作經銷商進行銷售，令外界猜測Zoom將減少中國業務甚至撤出中國。

本報向Zoom官方查詢，該公司回應指，該企在中國内地市場的營銷模式包括直接線上訂購以及通過合作夥伴進行銷售，而8月23日起，將轉為僅使用合作夥伴模式，並會向他們推薦了數個授權的合作夥伴。該企強調，中國内地的用戶將可以繼續以參加者的身份參與Zoom會議。

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此外，另一被特朗普政府持續封殺的中國電訊設備巨頭華為就因應內地的新冠肺炎疫情趨緩，宣布將於9月10日至12日，於東莞舉行2020年華為開發者大會「HDC Together」。

外界認為，是次華為開發者大會的亮點，可能是發布鴻蒙2.0系統以及EMUI 11 用戶介面。而該鴻蒙2.0更可能會首度搭載於今年秋季發布的華為Mate40系列之上，並且計會支援更多裝置如電腦、智能手錶及汽車。

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責任編輯：張寶燕