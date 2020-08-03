【美股焦點】資金再炒科技股　蘋果盤前再破頂見430元

▲ 截至本港時間約8時半，蘋果盤前報431.9美元，較上周五升1.6%

美國科技股公布業績後即時回勇，部分焦點股上周五大漲後，盤前仍繼續上升，其中蘋果（AAPL）已升抵430元大關，換言之股價今日大有機會進一步破頂；另外受惠洽購TikTok消息的微軟（MSFT），盤前亦漲逾3%，進一步迫近216.38美元的歷史高位。

截至本港時間約8時半，蘋果盤前報431.9美元，較上周五升1.6%、微軟則報211.22美元，彈約3%。另外，業績勝預期的亞馬遜（AMZN），盤前亦微彈0.5%。

利達資產管理基金經理黃耀宗表示，隨著焦點科技股業績陸續出爐，本周美國科技股表現料非由事件消息主導，而是察看資金有否持續買貨。他拆解，由近日納指走勢來看，部分技術性買盤或正入市，以博股市震盪只屬「後抽」，認為納指倘得以反彈至10800點至10900點左右水平，即意味指數成功重返上升軌，否則整固市或需持續一段時間。

【蘋果業績】蘋果「1拆4」不利道指 因道指用古老計算方式

【TikTok拆骨】微軟：洽購TikTok美國加拿大澳紐業務 微軟盤前升3%、 爭9月中完成談判（第六版）

【美股焦點】Facebook旗下IG擬推短視頻產品Reels 重金挖TikTok網紅