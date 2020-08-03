【創業兵團】90後港男研本地小店App　「打卡」儲分換獎賞

▲ Caravan創辦人梁進穎（左）及黃啟湛期望，將有更多本地品牌及小店進駐平台，共同推廣特色文化。（曾耀輝攝）

零售業飽受疫情重創，不少國際品牌相繼撤出香港，本地小店亦難以維生。

今年2月，初創Caravan正式推出《Scannow》手機應用程式（App），集茶餐廳、獨立書店、黑膠唱碟店、展覽等於一身，鼓勵用家親臨「打卡」儲分換獎賞。兩位90後創辦人稱，盼助本地特色小店免費宣傳，共同捱過疫市，並為本土文化出一分力。

梁進穎於美國修讀心理學，每年暑假亦會返港，喜歡發掘不同地方的特色。「大多港人愛去旅行，而且會認真做足功課，景點偏遠也願去，但談及本地遊時，卻總說很悶、沒值得做的事。」他大歎：「近年不少人開始關注本地品牌，卻說不出有甚麼牌子，當市面被大財團、連鎖店壟斷，將令香港失去獨特性。」

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50店進駐平台 擁2300用戶

眼見觀塘、深水埗、中上環等地，有不少本地藝術家及小店進駐，他便想到將興趣發展成職業，找來曾從事電子支付工作的黃啟湛，幫手寫一個本地特色小店App，鼓勵港人落區探索。他們於2018年成立Caravan，共投資6位數字，目前團隊有7人。

▲ 用戶經App到指定小店掃描二維碼後，可享獨家優惠及獲取積分。（受訪者提供圖片）

第一期活動於去年5月推出，當時《Scannow》與飛龍咖啡合作，用家只要在店外掃描海報上的二維碼（QR Code），便能以優惠價購買手沖咖啡。今年1月底再辦第二期活動，與7間小店合作，用家「掃點」只要儲夠特定分數，就可以免費換文具精品、電子產品等。雖然疫情衝擊下，活動僅維持3周便遭腰斬，卻仍成功吸納100名新用戶。

▲ 梁進穎（左）笑言，第一期活動中，由於QR Code佔了海報的9成空間，不少人看見都驚嚇得「嘩」出聲，形容設計過程充斥「Try and Error」，需不斷改良。（曾耀輝攝）

經過兩輪「試水溫」，《Scannow》今年2月正式推出，現時擁有2,300個用戶，已有50間小店進駐。平台分為「影」、「玩」、「食」、「去」4大主題，囊括手作工作坊、本地藝術家展覽、具香港情懷的茶餐廳、獨立書店、電競館等。

雖有不少人開始關注本地特色文化，惟真正支持者少之又少。「疫下購物熱點出現不少『吉舖』，原址店本身需要大量旅客支持，但香港人是否需要滿街藥房？」他提醒，要避免單一選擇，支持本地品牌的意識要夠強，小店才可生存到，故希望藉App形成一個社區網絡，呈現本地文化之餘，更能達到真正的傳承。

▲ 儲得足夠分數後，即可換取本地製作的精品、電子產品如AirPods等。 （曾耀輝攝）

分4大主題 加強數據分析

不過，小店即使經費不多，網上出Post宣傳亦非難事，如何吸引店舖進駐？他指出，最有價值的並非廣告本身，而是背後的數據分析，此舉能解決市場推廣的痛點，幫助小店對症下藥。「關鍵在於掌握顧客習慣，小店難以分析廣告帶動了多少業績增長，但App掃分能即時觀察到客戶年齡層、甚麼時段最多人光顧、多少人曾駐足望海報等，長遠有效管理品牌及宣傳。」

對於小店一直免費加盟，梁進穎直言，公司以理念為先，推廣文化一旦談錢，定必不歡而散，加上面對疫情亦只能「睇餸食飯」，須等合適時機推收費模式。「手上資金能撑3至5年，其間將積極促成品牌之間合作，甚至推出本地遊，使App成為一個富本地特色的指南。」

記者：姚慧儀