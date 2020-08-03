  • 27°C
香港時間 : 2020803日 (一) 20:54
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【創業兵團】90後港男研本地小店App　「打卡」儲分換獎賞

商業 20:36 2020/08/03

分享：

Caravan創辦人梁進穎（左）及黃啟湛期望，將有更多本地品牌及小店進駐平台，共同推廣特色文化。（曾耀輝攝）

零售業飽受疫情重創，不少國際品牌相繼撤出香港，本地小店亦難以維生。

今年2月，初創Caravan正式推出《Scannow》手機應用程式（App），集茶餐廳、獨立書店、黑膠唱碟店、展覽等於一身，鼓勵用家親臨「打卡」儲分換獎賞。兩位90後創辦人稱，盼助本地特色小店免費宣傳，共同捱過疫市，並為本土文化出一分力。

梁進穎於美國修讀心理學，每年暑假亦會返港，喜歡發掘不同地方的特色。「大多港人愛去旅行，而且會認真做足功課，景點偏遠也願去，但談及本地遊時，卻總說很悶、沒值得做的事。」他大歎：「近年不少人開始關注本地品牌，卻說不出有甚麼牌子，當市面被大財團、連鎖店壟斷，將令香港失去獨特性。」

【創業兵團】愛兒患濕疹　80後媽媽研天然護膚品

【創業兵團】國際快遞格價平台Spaceship　營業額衝破2000萬

50店進駐平台　擁2300用戶

眼見觀塘、深水埗、中上環等地，有不少本地藝術家及小店進駐，他便想到將興趣發展成職業，找來曾從事電子支付工作的黃啟湛，幫手寫一個本地特色小店App，鼓勵港人落區探索。他們於2018年成立Caravan，共投資6位數字，目前團隊有7人。

用戶經App到指定小店掃描二維碼後，可享獨家優惠及獲取積分。（受訪者提供圖片）

第一期活動於去年5月推出，當時《Scannow》與飛龍咖啡合作，用家只要在店外掃描海報上的二維碼（QR Code），便能以優惠價購買手沖咖啡。今年1月底再辦第二期活動，與7間小店合作，用家「掃點」只要儲夠特定分數，就可以免費換文具精品、電子產品等。雖然疫情衝擊下，活動僅維持3周便遭腰斬，卻仍成功吸納100名新用戶。

梁進穎（左）笑言，第一期活動中，由於QR Code佔了海報的9成空間，不少人看見都驚嚇得「嘩」出聲，形容設計過程充斥「Try and Error」，需不斷改良。（曾耀輝攝）

經過兩輪「試水溫」，《Scannow》今年2月正式推出，現時擁有2,300個用戶，已有50間小店進駐。平台分為「影」、「玩」、「食」、「去」4大主題，囊括手作工作坊、本地藝術家展覽、具香港情懷的茶餐廳、獨立書店、電競館等。

雖有不少人開始關注本地特色文化，惟真正支持者少之又少。「疫下購物熱點出現不少『吉舖』，原址店本身需要大量旅客支持，但香港人是否需要滿街藥房？」他提醒，要避免單一選擇，支持本地品牌的意識要夠強，小店才可生存到，故希望藉App形成一個社區網絡，呈現本地文化之餘，更能達到真正的傳承。

儲得足夠分數後，即可換取本地製作的精品、電子產品如AirPods等。 （曾耀輝攝）

分4大主題　加強數據分析

不過，小店即使經費不多，網上出Post宣傳亦非難事，如何吸引店舖進駐？他指出，最有價值的並非廣告本身，而是背後的數據分析，此舉能解決市場推廣的痛點，幫助小店對症下藥。「關鍵在於掌握顧客習慣，小店難以分析廣告帶動了多少業績增長，但App掃分能即時觀察到客戶年齡層、甚麼時段最多人光顧、多少人曾駐足望海報等，長遠有效管理品牌及宣傳。」

對於小店一直免費加盟，梁進穎直言，公司以理念為先，推廣文化一旦談錢，定必不歡而散，加上面對疫情亦只能「睇餸食飯」，須等合適時機推收費模式。「手上資金能撑3至5年，其間將積極促成品牌之間合作，甚至推出本地遊，使App成為一個富本地特色的指南。」

記者：姚慧儀

相關文章

【創業兵團】90後售懷舊風生活物品　盼傳承昔日香港文化
2020/07/11
【創業兵團】90後售懷舊風生活物品　盼傳承昔日香港文化
【創業兵團】年輕情侶釀手工氈酒　融入本地特色盼推廣
2020/07/08
【創業兵團】年輕情侶釀手工氈酒　融入本地特色盼推廣
【創業兵團】港初創斥資千萬研「掛畫音箱」　科技融合藝術打造蝸居
2020/07/04
【創業兵團】港初創斥資千萬研「掛畫音箱」　科技融合藝術打造蝸居
【創業兵團】麵包品牌「嚐麥手作」研自家酵母　盼香港不再只有「空氣包」
2020/06/20
【創業兵團】麵包品牌「嚐麥手作」研自家酵母　盼香港不再只有「空氣包」
Apps商店 手機Apps 創業 疫情 Local Tour 文具精品 文娛藝術 壟斷 電子支付 觀塘

下一篇文章

【香港疫情】美容業結業潮一觸即發　籲港府批准12類處所重開、推新一輪支援
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【疫苗競賽】輝瑞夥BioNTech開始疫苗人體測試　最快10月申請最終審查（附連結）
【疫苗競賽】輝瑞夥BioNTech開始疫苗人體測試　最快10月申請最終審查（附連結）
【疫市營商】HKTVmall網上書展10日開鑼　特惠佣金邀展商開網店
【疫市營商】HKTVmall網上書展10日開鑼　特惠佣金邀展商開網店
【劣質口罩】一款外科口罩含菌量超標1.3倍　海關籲市民馬上停用（附圖）
【劣質口罩】一款外科口罩含菌量超標1.3倍　海關籲市民馬上停用（附圖）
【香港疫情】順豐一名機場行李寄存員工確診　不影響核心快遞服務
【香港疫情】順豐一名機場行李寄存員工確診　不影響核心快遞服務
【口罩投訴】一合口罩否認有昆蟲　即日起撤換包裝供應商
【口罩投訴】一合口罩否認有昆蟲　即日起撤換包裝供應商
【香港疫情】鼓勵港人留家抗疫做運動　康文署「全民運動日」網上版（附連結）
【香港疫情】鼓勵港人留家抗疫做運動　康文署「全民運動日」網上版（附連結）