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【新冠肺炎】曾患感冒已有抗體？　美研究發現部分無感染者擁免疫細胞

環球政經 20:32 2020/08/03

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新冠肺炎疫情持續，各地積極研發疫苗之際，美國有研究分析疫情前採集的血液樣本，發現約一半無感染新冠肺炎，但患過感冒的人，其血液含有能識別新冠病毒，並作出免疫反應的「免疫細胞」。估計或因部分人曾感染由其他冠狀病毒引起的感冒，令其能抵抗新冠病毒入侵，相信此發現有助疫苗開發。

其他文章：【美國疫情】CDC預測：未來一月內美國每日將有1000人死於新冠

其他文章：【澳洲疫情】墨爾本四級封鎖　宵禁令下超市再現搶購潮

美國加州免疫學研究所（the La Jolla Institute for Immunology in California）研究人員發現，部分無感染新冠肺炎，但患過感冒的人的血液中，含有同樣在新冠肺炎康復者的血液中的T細胞。T細胞會在被病毒感染的細胞繁殖前，便會作出反應產生抗體，意味著當受到新冠肺炎病毒攻擊時，該部份人會有一定程度的保護，但成效如何則有待證明。

研究亦反映部分人的免疫系統有機會能辨認出新冠病毒，並在短時間內作出抵抗，便可以解釋為何部分患者只出現輕微症狀，但部分患者卻病情嚴重，甚至死亡。有關研究結果將有助於推動疫苗開發。

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撰文 : 鄺庭芳

疫情 美國 冠狀病毒 疫苗 肺炎 新冠肺炎 感冒 新冠肺炎疫情

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