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平均年齡不到20歲 Twitter史上最大詐騙駭客集團被捕

環球政經 20:16 2020/08/03

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七月中旬，多個政商娛樂名人包括奧巴馬、蓋茨、Kanye West等130多個Twitter帳戶被駭客入侵，冒用並發表騙取比特幣貼文。美國司法部日前起訴三名少年，涉嫌發動網攻騙取金錢，其中相信是主腦的克拉克（Graham Ivan Clark），才年僅17歲。

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三名被捕少年，介乎17至22歲包括幕後主腦17 歲克拉克、22歲男子法澤利（Nima Fazeli）及19歲的英國男子里吉斯（Bognor Regis）。三人平均年齡未到20歲。雖然克拉克尚未成年，但當局仍以成年身份起訴他，他將面臨多達17項通信詐欺以及10項竊取個人資料的嚴重控罪。另外兩人則被控電匯欺詐、洗黑錢、協助和教唆他人犯罪等罪名。

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三人早於七月中旬，利用魚叉式網路釣魚入侵超過了 130 個知名 Twitter 用戶的帳號，導致他人損失超過價值11.7萬美元，相當於91萬港元的比特幣。考慮到他們的目標是名人，帳號有機會隱藏大量敏感資訊，克拉克的保釋金定位 $725,000 美元。

法律文件顯示，聯邦執法當局一早在追查他的網絡活動，並於4月曾沒收他大約70萬美元，相當於約546萬港元的比特幣。

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撰文 : 國際組

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