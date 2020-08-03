【國泰失守】國泰航空一機艙服務員確診　周日執勤雅加達CX798班機

▲ 國泰確認，一名8月2日執勤CX798 雅加達航班的機艙服務員確診新冠肺炎。

國泰航空 （00293） 4月以來無值勤機組人員確診新冠肺炎，國泰航空表示，8月2日接獲香港衛生當局的通知，表示一位國泰機艙服務員確診新冠肺炎，該國泰機艙服務員於8月2日執勤由印尼雅加達飛往香港的CX798航班。據悉，該班國泰CX798 航班屬即日來回航班。

國泰表示，該名機艙服務員現正接受適切的醫療診治，會提供一切必須的支援，而該機艙服務員在周日執勤前，上一次執勤是在3月底。

國泰最新稱，正積極協助於CX798航班執勤的機組人員，並建議他們留在家中、定時檢查體溫、監察是否出現病徵及遵從衛生防護中心的指示，會按照衞生當局的指示協助當局跟進追蹤與患者有緊密接觸的人士，並繼續就該個案與衛生當局緊密合作。

國泰曾於3月有機艙服務員執勤回港後確診新冠肺炎，國泰於7月曾發聲明稱，4月以來無國泰旗下值勤機組人員確診。

國泰表示，有關客機會按香港港口衞生署及國泰集團的嚴格標準徹底消毒，包括利用世衞及國際航協推薦的產品進行深層清潔及消毒，清潔客艙內多項裝置如個人電視屏幕、餐桌、嬰兒搖籃桌及機身各處扶手裝置等，並會更換所有座椅椅套，另外亦會為機艙內裝置表面和所有廚房設備消毒、徹底清潔洗手間和地氈等等。

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