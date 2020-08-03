  • 27°C
香港時間 : 2020803日 (一) 20:53
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【國泰失守】國泰航空一機艙服務員確診　周日執勤雅加達CX798班機

即市財經 20:06 2020/08/03

分享：

國泰確認，一名8月2日執勤CX798 雅加達航班的機艙服務員確診新冠肺炎。

國泰航空 （00293） 4月以來無值勤機組人員確診新冠肺炎，國泰航空表示，8月2日接獲香港衛生當局的通知，表示一位國泰機艙服務員確診新冠肺炎，該國泰機艙服務員於8月2日執勤由印尼雅加達飛往香港的CX798航班。據悉，該班國泰CX798 航班屬即日來回航班。

國泰表示，該名機艙服務員現正接受適切的醫療診治，會提供一切必須的支援，而該機艙服務員在周日執勤前，上一次執勤是在3月底。

國泰最新稱，正積極協助於CX798航班執勤的機組人員，並建議他們留在家中、定時檢查體溫、監察是否出現病徵及遵從衛生防護中心的指示，會按照衞生當局的指示協助當局跟進追蹤與患者有緊密接觸的人士，並繼續就該個案與衛生當局緊密合作。

國泰曾於3月有機艙服務員執勤回港後確診新冠肺炎，國泰於7月曾發聲明稱，4月以來無國泰旗下值勤機組人員確診。

國泰表示，有關客機會按香港港口衞生署及國泰集團的嚴格標準徹底消毒，包括利用世衞及國際航協推薦的產品進行深層清潔及消毒，清潔客艙內多項裝置如個人電視屏幕、餐桌、嬰兒搖籃桌及機身各處扶手裝置等，並會更換所有座椅椅套，另外亦會為機艙內裝置表面和所有廚房設備消毒、徹底清潔洗手間和地氈等等。

更多國泰危機、航空界文章，【航空告急】專頁

相關文章：

【國泰肥雞餐】國泰推機師自願提早退休 機長最多獲12個月薪金

【航空告急】國泰航空將三分一客機遷至澳洲沙漠停泊　首輪料涉12客機

【疫情大爆發】國泰：4月以來無值勤機組人員確診

香港股票 國泰航空（00293） 機艙服務員 雅加達 國泰航空 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

上一篇文章

【美股焦點】法拉利業績差過預期一半　股價盤前微跌

下一篇文章

【恒指夜期】滙豐曾穿海嘯價累大市　恒指夜期隨外圍反彈近百點（不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【港元存息】14間港銀先後減港元定存息 無懼虛銀4.5厘突擊
【港元存息】14間港銀先後減港元定存息 無懼虛銀4.5厘突擊
【TikTok拆骨】微軟：洽購TikTok美國加拿大澳紐業務　微軟盤前升3%、 爭9月中完成談判（第六版）
【TikTok拆骨】微軟：洽購TikTok美國加拿大澳紐業務　微軟盤前升3%、 爭9月中完成談判（第六版）
【美元危機】美元貶值潮恐持續數年 除了黃金還有甚麼投資機會？
【美元危機】美元貶值潮恐持續數年 除了黃金還有甚麼投資機會？
【口罩供應】口罩哪裡買　一文看清最新口罩返貨消息（不斷更新）
【口罩供應】口罩哪裡買　一文看清最新口罩返貨消息（不斷更新）
【銀行安排】滙豐9月起不再發行英法即期滙票 大新亦停發英鎊滙票（第三版）
【銀行安排】滙豐9月起不再發行英法即期滙票 大新亦停發英鎊滙票（第三版）
萬寧Mann Card積分如何轉換成yuu積分？　一文教你如何轉換
萬寧Mann Card積分如何轉換成yuu積分？　一文教你如何轉換