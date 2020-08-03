【美國疫情】紓困方案無共識 難在領失業援助好過返工

美國特朗普政府冀推動新一輪針對新冠肺炎的紓困方案，但至今仍無共識。當中難處在於延長每周600美元的失業援助金，財長姆欽（Steven Mnuchin）對此潑冷水，直言有關援助金太多，甚至令部分人選擇放棄工作。

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姆欽接受美國廣播公司（ABC）訪問指，有關援助金讓部分打工仔意外「加人工」，於是索性繼續領取援助金，而不上班工作，從而拖慢了美國勞工市場復甦。

他表示，失業援助金本來是代替工資，所以理應按一定比例跟工資掛鉤，而之前劃一金額只是基於情況緊急。但他重申，這某程度推高了失業率，因此希望解決援助金多過部分人工資的問題，以鼓勵人們重返工作崗位。

發放援助金的期限已經於上周五屆滿，失業人士8月起暫時再無援助金。而民主黨上周四拒絕了姆欽和白宮幕僚長梅多斯（Mark Meadows）的短期刺激方案建議。梅多斯拒絕公開建議方案的細節，僅稱包括了短暫延長失業援助金的項目。

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責任編輯：方賢

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