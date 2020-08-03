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揭開巨石陣神秘面紗 石頭源自25公里外史前活動地區

環球政經 19:30 2020/08/03

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位於英格蘭威爾特郡的巨石陣 (Stonehenge)，向來是全球其中一個最神秘的史前遺跡。近日科學家有突破性發現，確認巨石陣的大部份石頭，均取自距離25公里外的史前活動地區West Woods。

早前的研究指出，巨石陣主要由兩種岩石組成：較小的「青石」是來自200多公里外的威爾斯普雷塞利山，但較大的「薩爾森巨石」來源地卻一直無從稽考。

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促成這次重大發現，有賴早於50年代研究巨石陣的科學家Robert Phillips，當時將一根金屬棒插一塊裂開的巨石，提取核心樣本，直至2018年，他決定將樣品送回英國進行研究。

直至日前科學家成功在巨石陣的岩心樣品，使用便攜式 X光光譜儀進行一系列化學鑑定，才發現52塊中，其中50塊的化學指紋，與West Woods的石頭完全吻合，才得出結論。

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帶領此次研究的考古學家 David Nash指，巨石陣找到的格薩爾森巨石，是先從Wiltshire Avon Valley 向下運到東部，通過橫跨索爾茲伯里平原的西部路線運輸過來。

雖然知道巨石陣的石頭的來源，但如何將石頭搬過來，甚或為甚麼當時要選擇在現址建築巨石陣，需要科學家進一步研究，才可揭開謎團。

 

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撰文 : 國際組

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