信義光能上半年多賺近5成派中期息8.5厘　料太陽能玻璃供需回升對價格影響正面

▲ 信義光能上半年多賺近5成派中期息8.5厘。

信義光能 （00968） 上半年純利按年升47.6%至14億元，由於核心業務太陽能玻璃業務及太陽能發電場業務持續增長帶動下，期內收入按年增長15.7%至46.2億元，毛利增加39.2%至21.9億元；派中期息每股8.5仙，按年升54.5%。信義光能表示，透過採取靈活的業務策略，加強成本控制等措施，使集團在新冠肺炎疫情期間保持業務增長。

太陽能玻璃生產及需求回升 料未來價格走勢正面

行政總裁兼執行董事李友情於電話會議上表示，新冠肺炎疫情在上半年未對集團造成重大影響，原片玻璃生產並無中斷。受惠於薄片玻璃產品銷量增加、平均售價按年上升，太陽能玻璃業務錄得銷售收入約34.9億元，按年升19.3%。

他言，現時太陽能玻璃價格較年初高近20%，展望下半年市場回復正常，玻璃需求回升，預期未來價格走勢相對正面。儘管下半年海外疫情持續，料海外生產及需求將恢復至疫情前水平，多個項目或會補回疫情期間的滯後，出現趕工跡象。

至於太陽能玻璃產能方面，李有情稱，集團今年6月底開始運行廣西日熔量1000噸的新太陽能玻璃生產綫，第二條新生產綫將於8月開始運行。另外，集團也於安徽興建4條新生產綫，並於明年每季運營一條新生產綫。

他指出，集團今年規劃資本開支約33億元，主要用於建太陽能玻璃生產綫，以及完成光伏電場裝機目標。

信義光能上半年多賺近23% 派中期息6仙

信義能源 （03868） 行政總裁兼執行董事董貺漄表示，由於光伏行業特殊性，旗下太陽能電站未受疫情影響。因平價及競價電站現金流更為穩定，且不受國家電價補貼政策影響，未來將優先考慮該類項目。

他表示，計劃今年第三季前完成收購母公司信義光能230兆瓦的太陽能電站項目，年底前完成收購獨立第三方170兆瓦的平價上網太陽能電站項目。

信義能源上半年純利按年升22.9%至4.4億元，收入按年增長34.1%至8.5億元，毛利按年增加29.8%至6.2億元。集團於上市承諾將今財年分派所有可分派收入予股東，派中期息6仙。

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