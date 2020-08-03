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【港股追蹤】金價有前途　點買最化算？

股樓投資 21:43 2020/08/03

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現貨金價近兩星期幾乎日日創新高，曾高見每盎斯1985美元，向2000美元大關進發吸引不少投資者開始留意相關資產，例如金礦股及黃金ETF，不過市場上選擇不少，揀邊類資產會更適合不同風險的投資者？港股追蹤今次會簡單分析各類黃金相關股份。

金價升浪由6月開始，在1700美元水平起步，至今升幅超過15%，與金價走勢跟得最貼的SPRD金ETF（02840）同期升幅逾14%，足證跟得夠貼。我們可以此作指標，觀察其他黃金類股份表現。

相關文章:【新手入門】4大途徑投資黃金　入場費最平唔洗1800元

市面上較多人留意的金礦股有4隻，包括山東黃金（01787）、招金礦業 （01818） 、中國黃金 （02099） 、紫金礦業 （02899） ，當中以前者及後者成交較活躍。，但兩隻黃金股6月至今升勢凌厲，山東黃金升超過40%，紫金礦業更升逾50%。另一方面，中國黃金是金礦股中升勢最誇張的一隻，2個月時間升幅達1.2倍，足證金礦股普遍遠跑贏同期金價，升勢或已反映憧憬；另一方面，招金礦業表現卻強差人意，幾乎無升跌。

若怕金礦股升得太多，卻又嫌金ETF升得太慢，不夠刺激。投資者可留意6月份上市的ＦＬ二南方黃金（07299），股份是香港發行的首個大宗商品槓桿產品，通過投資在紐約商品交易所（COMEX）交易的有效黃金期貨合約（COMEX黃金期貨），提供緊貼Solactive Gold 1-Day Rolling Futures Index的每日兩倍表現，股份6月初上市，至今累升逾25%，由於股份屬2倍槓桿產品，伸算起來，與金價同期表現相差不遠，值得參考。

撰文 : 古植平

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